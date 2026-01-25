Ο Έντι Ράμα σπούδασε στο Χάρβαρντ με υποτροφία ελληνικού ιδρύματος

Λίγο μετά τις δηλώσεις του Έντι Ράμα, οι οποίες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην Ελλάδα, το παρελθόν του πρωθυπουργού της Αλβανίας φαίνεται να τον εκθέτει, καθώς όπως αποκάλυψε η Νίκη Τζαβέλα, υπεύθυνη της επιλογής των υποτρόφων της ΝΑ Ευρώπης στο Χάρβαρντ, ο Ράμα έλαβε υποτροφία από ελληνικό ίδρυμα για να σπουδάσει στο Χάρβαρντ.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός, σύμφωνα με την πρώην βουλευτή Επικρατείας της ΝΔ, Νίκη Τζαβέλλα, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ με υποτροφία ελληνικού ιδρύματος, στο οποίο η κ. Τζαβέλλα ήταν αντιπρόεδρος.

Ήμουν υπεύθυνη για την επιλογή των υποτρόφων . Ως Αντιπρόεδρος .Τον είχα σχεδόν λυπηθεί , είχε δυνατή θέληση να προχωρήσει .Η μητέρα Ελληνιδα . — Νίκη Τζαβέλα (@tzavelaniki) January 16, 2026

Η Νίκη Τζαβέλα, υπεύθυνη της επιλογής των υποτρόφων της ΝΑ Ευρώπης στο Χάρβαρντ, αποκάλυψε σε ανάρτηση της στο Χ (πρώην Twitter) πως η ίδια ήταν αυτή που επέλεξε τον τότε δήμαρχο Τιράνων ώστε να φοιτήσει με χρήματα ελληνικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με την κυρία Τζαβέλα, η βασική προϋπόθεση για να λάβει κάποιος τη συγκεκριμένη υποτροφία θα έπρεπε να έχει μειονοτική καταγωγή. Ο Αλβανός πρωθυπουργός πληρούσε την προϋπόθεση, καθώς η μητέρα του είναι Ελληνίδα, με την ίδια να χαρακτηρίζει τώρα την επιλογή αυτή ως «κορυφαίο λάθος».

Γράφει η κ. Τζαβέλα: «Πριν 30 χρόνια δεν ήταν κακόφημος. Τον επέλεξα με την πολυ καλή γνώση μου της Αλβανίας, λόγω προηγούμενης εργασίας μου εκεί. Ήταν μισό μειονοτικός, είχε τις αιτούμενες προϋποθεσεις (δήμαρχος, που δεν είχαν άλλοι μειονοτικοί. Ήταν υποχρεωτικό να είναι θεσμικός), και ήταν σίγουρα ικανός.

Δικαιούμαι να χαρακτηρίζω τον αγνώμονα αχάριστο .

Ίσως έχω προσφέρει περισσότερα στην Αλβανία , από ο,τι αυτός .

Με ΚΟΡΥΦΑΙΟ λάθος μου , ότι τον επέλεξα να σπουδάσει ο πρωτόγονος στο Χαρβαρντ, με υποτροφία Ελληνικού Ιδρύματος.

ΓΙΑΥΤΟ μισεί την Ελλάδα. Γιατί από ημιάγριο Δήμαρχο… — Νίκη Τζαβέλα (@tzavelaniki) January 16, 2026

Ο άλλος Αλβανός που σπουδάσαμε έφτασε να γίνει υπουργός Οικονομικών, του είχα βαφτίσει το παιδί (πέθανε αυτός νεαρός). Δεν υπήρχε σκοπιμότητα. Άλλωστε στη ΝΑ Ευρώπη τότε ήταν ελάχιστοι που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για εκπαίδευση στο Χαρβαρντ. Θα εκπλαγείτε αν δείτε ποιοι πολιτικοί της ΝΑ Ευρώπης προήλθαν από το Ίδρυμα αυτό. Αστέρια!».

Η ανάρτηση της κ. Τζαβέλλα ήρθε μετά την επίθεση του Έντι Ράμα στον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Τζον Ντεφτέριος κατά τη διάρκεια Συνόδου για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Αμπού Ντάμπι που προκάλεσε αντιδράσεις στην Ελλάδα.