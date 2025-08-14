Ο Δήμος Ιεροσολύμων προχώρησε σε πάγωμα όλων των τραπεζικών λογαριασμών του ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου, επικαλούμενος ανεξόφλητες οφειλές από φόρους ακίνητης περιουσίας για κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σύμφωνα με τον δήμο, το Πατριαρχείο αγνόησε επανειλημμένα επιστολές που ζητούσαν την εξόφληση των χρεών, με αποτέλεσμα να ληφθούν «διοικητικά μέτρα επιβολής» παρά τις προσπάθειες διαλόγου. Η δημοτική αρχή τόνισε ότι ενήργησε «σύμφωνα με τον νόμο» και στο πλαίσιο της υποχρέωσής της να προχωρά σε τέτοιες ενέργειες όταν οι οφειλέτες δεν πληρώνουν.

Το Πατριαρχείο, από την πλευρά του, ανέφερε ότι οι συνομιλίες για το ζήτημα βρίσκονται σε εξέλιξη και κατηγόρησε τον δήμο πως προχώρησε σε μονομερή ενέργεια, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι αυτό δεν θα συνέβαινε.

Η διαμάχη για τη φορολόγηση εκκλησιαστικών ακινήτων στην Ιερουσαλήμ έχει ιστορικό βάθος. Μια συμφωνία δεκαετιών μεταξύ εκκλησιών και του Κράτους του Ισραήλ απέκλειε την επιβολή δημοτικών φόρων σε χριστιανικά ιδρύματα. Ωστόσο, από το 2018, ο δήμος εφαρμόζει την εξαίρεση μόνο για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για προσευχή, διδασκαλία θρησκείας ή συναφείς ανάγκες, επιβάλλοντας φόρους σε υποστηρικτικές δραστηριότητες όπως ξενώνες και καφετέριες.

Η αλλαγή αυτή είχε προκαλέσει τότε την προσωρινή παύση λειτουργίας της Εκκλησίας του Παναγίου Τάφου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, και οδήγησε σε αναστολή των μέτρων μετά από παρέμβαση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρά την αποκλιμάκωση, οι εντάσεις έχουν επανεμφανιστεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια.

Σε κοινή δήλωση, πρωτοβουλία του Πατριάρχη Θεόφιλου, τονίζεται ότι οι εκκλησίες διαχρονικά διατηρούν εκπαιδευτικά, κοινωνικά και φιλανθρωπικά ιδρύματα προς όφελος του τοπικού πληθυσμού και, γι’ αυτό, δεν έχουν καταβάλει ποτέ δημοτικούς ή κρατικούς φόρους, είτε υπό οθωμανική, βρετανική, ιορδανική είτε ισραηλινή κυριαρχία.