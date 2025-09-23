Ο Βαρθολομαίος συνάντησε τον Ζελένσκι στην Νέα Υόρκη - Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό

O Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος συναντήθηκε χθες, με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο γραφείο της ουκρανικής αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι προσκάλεσε τον Πατριάρχη να επισκεφθεί την Ουκρανία, τονίζοντας τη σημασία της πνευματικής και ηθικής ενίσχυσης που προσφέρει η παρουσία του Φαναρίου, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η χώρα του δοκιμάζεται από σχεδόν τρία χρόνια ρωσικής εισβολής.

«Ευχαριστώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την υποστήριξή του, την αλληλεγγύη του, την υπεράσπιση των συμφερόντων της Ουκρανίας, τις συνεχείς προσευχές του για όλους τους Ουκρανούς και την καταδίκη των ενεργειών της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία έχει ευλογήσει τη δολοφονία Ουκρανών» ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πατριάρχης προσέφερε στον Ουκρανό Πρόεδρο ένα βιβλίο για την Ουκρανία, συγγραφής του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου.