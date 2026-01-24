Ο πρόεδρος Τραμπ είπε στην New York Post ότι ένα μυστικό νέο όπλο που αποκαλεί «The Discombobulator» (Ο Αποσυντονιστής) ήταν καθοριστικό για την τολμηρή αμερικανική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Τραμπ καυχήθηκε ότι το μυστηριώδες όπλο «έκανε τον εξοπλισμό του εχθρού να μη λειτουργεί» όταν αμερικανικά ελικόπτερα εισέβαλαν στο Καράκας στις 3 Ιανουαρίου για να συλλάβουν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, με κατηγορίες που αφορούν ναρκωτικά και όπλα — χωρίς να χαθεί ούτε μια αμερικανική ζωή.

«Ο Αποσυντονιστής. Δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω γι’ αυτό,» είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια μιας αποκλειστικής συνέντευξης στο Οβάλ Γραφείο.

«Θα το ήθελα πολύ», πρόσθεσε ο πρόεδρος, πριν επιβεβαιώσει τη χρήση του όπλου στην απόρρητη επιχείρηση.

«Δεν εκτόξευσαν ποτέ τους πυραύλους τους. Είχαν ρωσικούς και κινέζικους πυραύλους, και δεν εκτόξευσαν ούτε έναν. Μπήκαμε, πάτησαν κουμπιά και τίποτα δεν λειτούργησε. Ήταν όλα έτοιμα για εμάς».

Ο Τραμπ σχολίασε για το όπλο όταν ρωτήθηκε σχετικά με δημοσιεύματα αυτήν την εβδομάδα ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν αγόρασε ένα όπλο παλμικής ενέργειας που υποψιάζονται ότι είναι του τύπου που προκάλεσε το «Σύνδρομο Αβάνας».

Δεν είναι γνωστά πολλά για το όπλο, αλλά αυτά τα δημοσιεύματα ακολούθησαν αφηγήσεις από τη Βενεζουέλα που περιέγραφαν πώς οι ένοπλοι της φρουράς του Μαδούρο έπεσαν στα γόνατα, «αιμορραγώντας από τη μύτη» και εμετό με αίμα.

Ένα μέλος της ομάδας φρουρών του αποπεμφθέντος ισχυρού άνδρα περιέγραψε στη συνέχεια ότι «ξαφνικά όλα τα ραντάρ μας έκλεισαν χωρίς καμία εξήγηση».

«Το επόμενο πράγμα που είδαμε ήταν drones, πολλά drones, να πετάνε πάνω από τις θέσεις μας. Δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε», είπε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια εμφανίστηκαν ελικόπτερα — «μόλις οκτώ» — μεταφέροντας περίπου 20 Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή.

Ο «Αποσυντονιστής» στη συνέχεια στόχευσε απευθείας στους φρουρούς του Μαδούρο.

«Κάποια στιγμή εκτόξευσαν κάτι· δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Ήταν σαν ένα πολύ έντονο ηχητικό κύμα. Ξαφνικά ένιωσα σαν να έσκαγε το κεφάλι μου από μέσα», είπε ο μάρτυρας.

«Όλοι αρχίσαμε να αιμορραγούμε από τη μύτη. Κάποιοι έκαναν εμετό με αίμα. Πεσμένοι στο έδαφος, ανίκανοι να κινηθούμε. Δεν μπορούσαμε καν να σταθούμε όρθιοι μετά από αυτό το ηχητικό όπλο — ή ό,τι κι αν ήταν».