Jerusalem Post

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, ταξιδεύει προς την Αίγυπτο μαζί με Ισραηλινούς και Άραβες διαπραγματευτές για συνομιλίες σχετικά με τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης το Σάββατο.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς αναμένεται επίσης να φτάσει στο Κάιρο το βράδυ του Σαββάτου, με τις διαπραγματεύσεις να ξεκινούν την Κυριακή, σύμφωνα με το σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι υπάρχει περιορισμένο χρονικό περιθώριο για την επίτευξη συμφωνίας, γεγονός που εξηγεί τη βιασύνη για την έναρξη των συνομιλιών. «Οδεύουμε προς μια δραματική εβδομάδα», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο δίκτυο N12.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο AFP ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει έναν «ενδοπαλαιστινιακό διάλογο για την παλαιστινιακή ενότητα και το μέλλον της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας».

«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις άμεσα για να οριστικοποιήσουμε όλα τα ζητήματα», πρόσθεσε ο ανώνυμος αξιωματούχος της Χαμάς.

Το Al Sharq μετέδωσε ότι το Ισραήλ φέρεται να συμφώνησε να ανταλλάξει 250 ισοβίτες κρατούμενους και περισσότερους από 1.700 κρατουμένους που συνελήφθησαν μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Το N12 ανέφερε ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν ήδη αρχίσει να καταρτίζουν λίστα κρατουμένων που θα μπορούσαν να απελευθερωθούν στο πλαίσιο των επιταχυνόμενων διαπραγματεύσεων. Και οι δύο πλευρές ετοιμάζουν επίσης χάρτες απόσυρσης.

«Ναι» από τον Ισλαμικό Τζιχάντ στην απάντηση της Χαμάς

Η θετική στάση της σκληροπυρηνικής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ, συμμάχου της Χαμάς, που κρατεί επίσης ομήρους, εκτιμάται ότι μπορεί να βοηθήσει να ανοίξει ο δρόμος για την απελευθέρωση των ομήρων.

«Η αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ αντιπροσωπεύει τη θέση των παρατάξεων της παλαιστινιακής αντίστασης και ο Ισλαμικός Τζιχάντ συμμετείχε υπεύθυνα στις διαβουλεύσεις που οδήγησαν στην απόφαση αυτή», ανακοίνωσε η οργάνωση.

Η Χαμάς αποδέχθηκε την Παρασκευή ορισμένα σημαντικά σημεία του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, την αποχώρηση του Ισραήλ και την απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων και φυλακισμένων Παλαιστινίων.

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει παλαιστινιακό διάλογο για την ενότητα και το μέλλον της Γάζας. «Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αμέσως διαπραγματεύσεις για να οριστικοποιηθούν όλα τα ζητήματα», πρόσθεσε ο ίδιος ανώνυμα.