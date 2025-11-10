Ο αλ Σάραα στον Λευκό Οίκο: Η εξέλιξή του από τρομοκράτης της Αλ Κάιντα σε στρατηγικό σύμμαχο των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποδέχτηκε τη Δευτέρα τον Σύρο πρόεδρο, Άχμεντ αλ-Σάραα στον Λευκό Οίκο, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή χρονιά για τον πρώην «ανταρτο-ηγέτη» που ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ-Άσαντ και από τότε επιδιώκει να τερματίσει τις δεκαετίες απομόνωση της Συρίας από τη διεθνή κοινότητα.

Όπως τονίζει το Reuters, η συνάντηση, η πρώτη επίσκεψη Σύριου προέδρου στην Ουάσινγκτον, πραγματοποιήθηκε μόλις έξι μήνες μετά την πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών στη Σαουδική Αραβία, όπου ο Τραμπ είχε ανακοινώσει σχέδια άρσης κυρώσεων, και λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ αφαίρεσαν τον αλ-Σάραα από τη λίστα των τρομοκρατών παγκοσμίως.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Σάραα, 43 ετών, ανέλαβε την εξουσία πέρυσι μετά από αστραπιαία επίθεση των ισλαμιστικών δυνάμεών του στο βορειοδυτικό τμήμα της Συρίας, που οδήγησε στην ανατροπή του Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου.

Η Συρία μετατόπισε τις περιφερειακές συμμαχίες της μακριά από το Ιράν και τη Ρωσία και προς την Τουρκία, τις χώρες του Κόλπου και τις ΗΠΑ.

Ο Σάραα έφτασε στον Λευκό Οίκο χωρίς την καθιερωμένη τελετουργία για τους ξένους ηγέτες, εισερχόμενος από πλευρική είσοδο, μακριά από τα βλέμματα των δημοσιογράφων, αντί της κύριας εισόδου του West Wing όπου βρίσκονται οι κάμερες

Σημαντικό ζήτημα στη συνάντηση με τον Τραμπ αναμένεται να είναι η ασφάλεια, με τις ΗΠΑ να μεσολαβούν σε πιθανή συμφωνία Συρίας–Ισραήλ.

Η Ουάσινγκτον σχεδιάζει ακόμη την εγκατάσταση στρατιωτικής παρουσίας σε αεροπορική βάση της Δαμασκού και την ένταξη της Συρίας σε συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως στη συνάντηση.

Απειλείται η ζωή του Σάραα

Λίγες ώρες πριν τις συνομιλίες, αποκαλύφθηκαν δύο αποτυχημένα σχέδια δολοφονίας του Σάραα από το Ισλαμικό Κράτος που είχαν αποτραπεί τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με ανώτατο Σύριο αξιωματούχο ασφαλείας και ανώτατο αξιωματούχο της Μέσης Ανατολής.

Τα γεγονότα αυτά υπογραμμίζουν την άμεση απειλή που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος ενώ προσπαθεί να εδραιώσει την εξουσία του σε μια χώρα που έχει καταστραφεί από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Κατά το Σαββατοκύριακο, το υπουργείο Εσωτερικών ξεκίνησε εκκαθαριστική επιχείρηση κατά των κυττάρων του ΙΚ σε όλη τη χώρα, συλλαμβάνοντας περισσότερους από 70 υπόπτους, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το τελευταίο εμπόδιο των κυρώσεων

Λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος» για τη Συρία.

«Πιστεύω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Είναι μια δύσκολη γειτονιά και είναι σκληρός τύπος, αλλά τα πηγαίνω πολύ καλά μαζί του», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μετά τη συνάντηση Σάραα–Τραμπ στη Ριάντ τον Μάιο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα άρει όλες τις κυρώσεις στη Συρία. Ωστόσο, τα αυστηρότερα μέτρα, γνωστά ως νόμος Caesar, απαιτούν ψήφιση από το Κογκρέσο. Το Λευκό Οίκο και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν υποστηρίξει δημόσια την άρση πριν από το τέλος του 2025, αλλά ειδικοί εκτιμούν ότι το κυβερνητικό «λουκέτο» ενδέχεται να επηρεάσει το χρονοδιάγραμμα.

Ο Σάραα αναμένεται να ζητήσει έντονα την άρση των κυρώσεων, η οποία θα ενισχύσει τις παγκόσμιες επενδύσεις σε μια χώρα που έχει καταστραφεί από 14 χρόνια πολέμου και η ανοικοδόμησή της εκτιμάται από την Παγκόσμια Τράπεζα ότι θα κοστίσει πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πολλοί επιφανείς νομοθέτες έχουν ζητήσει την άρση των κυρώσεων Caesar του 2019, που είχαν επιβληθεί λόγω των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό τον Άσαντ.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου επιθυμούν να παραμείνουν σε ισχύ, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει αν ο Τραμπ ασκήσει πίεση.

Κοινωνική αναταραχή και προκλήσεις

Παράλληλα, η κοινωνική συνοχή της Συρίας δοκιμάζεται συνεχώς. Νέα επεισόδια σιιτικής και σουνιτικής βίας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 2.500 ανθρώπους από την πτώση του Άσαντ, εμβαθύνοντας τις πληγές του εμφυλίου και εγείροντας αμφιβολίες για την ικανότητα των νέων ηγετών να κυβερνήσουν για όλους τους Σύριους.

Η εστίαση του Τραμπ στη Συρία συμπίπτει με τις προσπάθειες της κυβέρνησής του να διατηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και να προωθήσει το σχέδιο 20 σημείων για τη λήξη του διετούς πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Δραματικές ανατροπές

Η προσωπική πορεία του Σάραα είναι εξίσου εντυπωσιακή με εκείνη της χώρας του. Εντάχθηκε στην Αλ Κάιντα στο Ιράκ γύρω από την εισβολή των ΗΠΑ το 2003 και πέρασε χρόνια σε αμερικανική φυλακή, πριν επιστρέψει στη Συρία και ενταχθεί στην εξέγερση κατά του Άσαντ.

Το 2013, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τον Σάραα, τότε γνωστό ως Αμπού Μοχάμεντ αλ-Τζολάνι, τρομοκράτη για τους δεσμούς του με την Αλ Κάιντα. Το 2016 έκοψε τους δεσμούς του με την οργάνωση και εδραίωσε την επιρροή του στο βορειοδυτικό τμήμα της Συρίας.

Τον Δεκέμβριο, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν το χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε για την κεφαλή του Σάραα, ενώ την περασμένη εβδομάδα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ άρει τις κυρώσεις σχετικές με την τρομοκρατία σε βάρος του ίδιου και του υπουργού Εσωτερικών, Ανάς Χατάμπ.

Μετά την κίνηση του ΟΗΕ, η Βρετανία και οι ΗΠΑ επίσης άρουν τις κυρώσεις τους.

«Η επίσκεψη του Σάραα στην Ουάσινγκτον συμβολίζει τη δραματική στροφή της Συρίας από δορυφόρο του Ιράν σε μέλος του στρατοπέδου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ενώ ο ίδιος μετατράπηκε από καταζητούμενος τρομοκράτης σε συνεργάτη στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», σχολίασε ο Φίρας Μακσάντ, διευθυντής για Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική στην Eurasia Group.

«Προβλέπονται ακόμα σοβαροί κίνδυνοι για τα δικαιώματα μειονοτήτων, αλλά η πρώτη επίσκεψη Σύριου προέδρου στην Ουάσινγκτον αποτελεί σημείο ελπίδας ότι η Συρία βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε.