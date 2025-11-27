Ο Αφγανός που άνοιξε πυρ κατά εθνοφρουρών στην Ουάσινγκτον είχε συνεργασθεί με τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν (vids)

Ο Αφγανός υπήκοος, που πυροβόλησε εναντίον δύο στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, είχε εργασθεί με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Αφγανιστάν, πριν η αμερικανική κυβέρνηση τον μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσαν σήμερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, ο ύποπτος, ηλικίας 29 ετών, είχε εργασθεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA στο Αφγανιστάν και έφθασε στις ΗΠΑ ένα μήνα μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα αυτή στη διάρκεια της προεδρίας του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, τον Αύγουστο 2021.

Το Fox News επικαλείται τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με τον οποίο ο ύποπτος είχε εργασθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κανταχάρ, στο νότιο Αφγανιστάν, όπου βρισκόταν μία από τις πιο σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

«Μετά την καταστροφική αποχώρηση που έκανε ο Τζο Μπάιντεν από το Αφγανιστάν, η κυβέρνηση Μπάιντεν δικαιολόγησε τη μεταφορά του ύποπτου για τα πυρά στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σεπτέμβριο 2021 εξαιτίας της προηγούμενης συνεργασίας του με την αμερικανική κυβέρνηση, περιλαμβανομένης της CIA, ως μέλους μιας δύναμης με την οποία συμπράτταμε στην Κανταχάρ», δήλωσε ο Ράτκλιφ στο Fox News.

Κρίσιμη η κατάσταση των εθνοφρουρών που δέχθηκαν πυρά

Υπενθυμίζεται ότι, τα πυρά σημειώθηκαν χθες, Τετάρτη, το απόγευμα στο κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, στην οποία περιπολούν πεζή από τον Αύγουστο εκατοντάδες απ' αυτούς τους έφεδρους στρατιωτικούς έπειτα από αίτημα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και κόντρα στην άποψη των δημοκρατικών τοπικών αρχών.

Οι δύο στρατιωτικοί που επλήγησαν είναι «σοβαρά τραυματισμένοι» και ο ύποπτος ως δράστης είναι κι αυτός «σοβαρά τραυματισμένος», έγραψε ο Τραμπ στο δίκτυό του, το Truth Social, χαρακτηρίζοντας τον δράστη «ζώο» που «θα πληρώσει πολύ ακριβά» για την πράξη του.

Ο ύποπτος, ο οποίος τραυματίσθηκε σε ανταλλαγή πυρών πριν συλληφθεί, ταυτοποιήθηκε από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας ως ο Ραχμανουλάχ Λακανουάλ, αφγανός υπήκοος.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η προσπάθεια των Αρχών να συλλάβουν τον δράστη.

🚨BREAKING: 🇺🇲Two National Guards remain in critical condition after a targeted shooting near the White House.

The suspect is identified as an Afghan national and is in custody.

The FBI is investigating the ambush at Farragut West as a potential act of terrorism.#WashingtonDC pic.twitter.com/Itr3kkwR4c — Apex ᴵᴺᵀᴱᴸ (@TheApexIntel) November 27, 2025

Οι αμερικανικές υπηρεσίες ιθαγένειας και μετανάστευσης ανακοίνωσαν αργότερα ότι σταμάτησαν επ' αόριστον την επεξεργασία όλων των αιτήσεων αφγανών υπηκόων να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ «ώστε να επανεξετασθούν περαιτέρω πρωτόκολλα ασφαλείας και απόρριψης των αιτήσεων».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, ο Λακανουάλ εισήλθε στις ΗΠΑ το 2021 στο πλαίσιο της Επιχείρησης Υποδοχής Συμμάχων (Operation Allies Wellcome), ένα πρόγραμμα της προεδρίας Μπάιντεν για τη μετεγκατάσταση χιλιάδων Αφγανών που βοήθησαν τις ΗΠΑ στη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν και φοβούνταν αντίποινα από τις δυνάμεις των Ταλιμπάν που πήραν τον έλεγχο της χώρας μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ.

Το NBC News, επικαλούμενο συνέντευξη συγγενή του υπόπτου που δεν κατονομάζεται, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο Λακανουάλ υπηρέτησε για 10 χρόνια στον αφγανικό στρατό στο πλευρό των στρατευμάτων των Ειδικών Δυνάμεων των ΗΠΑ και για ένα μέρος της περιόδου αυτής στάθμευε στην Κανταχάρ.

Ο συγγενής είπε επίσης ότι, την τελευταία φορά που είχαν μιλήσει, πριν από αρκετούς μήνες, ο Λακανουάλ εργαζόταν για τη γιγάντια εταιρεία λιανικών πωλήσεων στο Ίντερνετ Amazon.com, σύμφωνα με το NBC News.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας δεν περιέλαβε άλλες λεπτομέρειες από το μεταναστευτικό μητρώο του Λακανουάλ, όμως αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, ο οποίος μίλησε με την προϋπόθεση να μην κατονομασθεί, δήλωσε πως ο Λακανουάλ υπέβαλε αίτημα για άσυλο το Δεκέμβριο 2024, το οποίο εγκρίθηκε στις 23 Απριλίου του έτους αυτού, τρεις μήνες αφότου ανέλαβε την προεδρία ο Τραμπ. Ο 29χρονος Λακανουάλ, ο οποίος κατοικούσε στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, δεν είχε ποινικό μητρώο, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι έξω από σταθμό του μετρό σε πολυσύχναστη εμπορική περιοχή λίγα τετράγωνα από το Λευκό Οίκο. Πράκτορες της Secret Service απέκλεισαν προληπτικά για λόγους ασφαλείας το προεδρικό μέγαρο αμέσως μετά τους πυροβολισμούς.

Ως απάντηση στο επεισόδιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε πως ο πρόεδρος ζήτησε να σταλούν άλλοι 500 Εθνοφρουροί για να ενισχύσουν τους περισσότερους από 2.000 που βρίσκονται ήδη στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Τραμπ: Πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Τετάρτη πως ο άνδρας ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε νωρίτερα δυο στρατιωτικούς κοντά στον Λευκό Οίκο μετανάστευσε στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν τον Σεπτέμβριο του 2021 κι έκανε λόγο για «τρομοκρατική» ενέργεια.

Στη δήλωσή του, ο Τραμπ ανέφερε: «Η καρδιά όλων των Αμερικανών είναι απόψε με τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια και τις οικογένειές τους. Η αγάπη της χώρας μας τους συνοδεύει και τους υψώνουμε στις προσευχές μας». Τα μέλη της Εθνοφρουράς τραυματίστηκαν ενώ περιπολούσαν στους δρόμους της Ουάσινγκτον, υπηρετώντας τη χώρα τους, ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την «δίκαιη οργή» του για την επίθεση και τόνισε ότι «η Αμερική δεν θα λυγίσει ποτέ απέναντι στην τρομοκρατία». Επανέλαβε τη δέσμευσή του να ενισχύσει την ασφάλεια στη χώρα, ανακοινώνοντας την αποστολή 500 επιπλέον στρατιωτών στην πρωτεύουσα για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας.

President Trump delivers remarks on the horrific attack on the Great National Guard Warriors https://t.co/xDxRzJENU0 — The White House (@WhiteHouse) November 27, 2025

«Ο ύποπτος που συνελήφθη είναι ξένος που μπήκε στη χώρα μας προερχόμενος από το Αφγανιστάν», τον «έφερε εδώ η κυβέρνηση του Μπάιντεν τον Σεπτέμβριο του 2021», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους σε σύντομο διάγγελμά του από τη Φλόριντα, όπου πήγε να περάσει το τριήμερο της γιορτής των Ευχαριστιών.

Πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του θα πρέπει τώρα να «επανεξετάσει» τους φακέλους όλων όσοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Αφγανιστάν όταν βρισκόταν στην εξουσία ο προκάτοχός του Μπάιντεν.

.@POTUS: "We must now reexamine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country." pic.twitter.com/jAPGBP5HH2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 27, 2025

Στη συνέχεια, ο Τραμπ συνέχισε την κριτική του, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική μετανάστευσης του Μπάιντεν άφησε την Αμερική εκτεθειμένη σε ανεξέλεγκτη εισροή αλλοδαπών, κατηγορώντας την προηγούμενη κυβέρνηση για την είσοδο «20 εκατομμυρίων άγνωστων και ανεξέλεγκτων αλλοδαπών».

Αναφέρθηκε επίσης στη Μινεσότα, ισχυριζόμενος ότι «συμμορίες Σομαλών» έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην πολιτεία, γεγονός που ενισχύει το μήνυμά του για την ανάγκη περιορισμού της παράνομης μετανάστευσης και την ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας.

Βανς: Δικαιολογημένη η μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος βρισκόταν χθες στο Κεντάκι, υποστήριξε μέσω του X ότι οι πυροβολισμοί αποδεικνύουν ότι η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ είναι δικαιολογημένη.

«Πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας να απελάσουμε ανθρώπους που δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στη χώρα μας», δήλωσε.

I remember back in 2021 criticizing the Biden policy of opening the floodgate to unvetted Afghan refugees. Friends sent me messages calling me a racist. It was a clarifying moment.



They shouldn't have been in our country. — JD Vance (@JDVance) November 27, 2025

Επικριτές της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ υποστηρίζουν πως χρησιμοποιεί παράνομα σκληρές τακτικές και σαρώνει αδιακρίτως μετανάστες, μεταξύ των οποίων μερικούς χωρίς ποινικό μητρώο και άλλους που βρίσκονται νομίμως στη χώρα.

Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ, η οποία έχει συγκρουσθεί ανοιχτά με τον Τραμπ σχετικά με την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην πόλη της, είπε στους δημοσιογράφους μετά το επεισόδιο πως «επρόκειτο για στοχευμένους πυροβολισμούς».

Στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο Τζεφ Κάρολ, υπαρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι οι δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς έπεσαν σε «ενέδρα» και ότι ο δράστης φαίνεται πως ενήργησε μόνος.

Οι δύο στρατιώτες, μέλη της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια, περιπολούσαν έξω από την είσοδο σταθμού του μετρό όταν ο ύποπτος «βγήκε από τη γωνία», έβγαλε ένα όπλο και αμέσως πυροβόλησε τους δύο, δήλωσε ο Κάρολ.

Έπειτα από ανταλλαγή πυρών, άλλοι στρατιώτες της Εθνοφρουράς κατέστειλαν τον ύποπτο, πρόσθεσε.