ΝΥΤ: Μπορεί ο Τραμπ να χαρακτηρίσει την Antifa ως τρομοκρατική οργάνωση;

Ο Aμερικανός πρόεδρος Τραμπ, δήλωσε ότι χαρακτηρίζει το κίνημα Antifa ως τρομοκρατική οργάνωση, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησής του να απειλήσει τους φιλελεύθερους διαδηλωτές μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, σημειώνουν οι New York Times.

Ο Τραμπ είχε κάνει την ίδια δήλωση τον Μάιο του 2020, αλλά δεν προέκυψε τίποτα στην πορεία. Και υπάρχουν σημαντικές πραγματικές και νομικές προκλήσεις για οποιαδήποτε προσπάθεια της κυβέρνησης να χαρακτηρίσει επίσημα την Antifa ως τρομοκρατική ομάδα.

Η Antifa είναι μια διάχυτη και μερικές φορές βίαιη κουλτούρα διαμαρτυρίας ακροαριστερών ακτιβιστών που θέλουν να σταματήσουν την ακροδεξιά. Το κίνημα συνδέεται με μια επιθετική μορφή διαμαρτυρίας που οι οπαδοί του αποκαλούν «άμεση δράση», η οποία μερικές φορές μπορεί να ξεπεράσει τα όρια και να καταλήξει σε παράνομες ή βίαιες δραστηριότητες, όπως το σπάσιμο βιτρινών καταστημάτων ή η πυρπόληση αστυνομικών αυτοκινήτων, αναφέρουν οι New York Times.

Η Αμερική ωστόσο δεν μπορεί να χαρακτηρίσει εγχώριες ομάδες ως τρομοκρατικές. Ο ομοσπονδιακός νόμος εξουσιοδοτεί την εκτελεστική εξουσία να χαρακτηρίζει ομάδες του εξωτερικού ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις».

Ο νόμος παρέχει σε αυτές τις ομάδες το δικαίωμα σε ακροαματική διαδικασία για να αμφισβητήσουν τον χαρακτηρισμό. Εάν ο χαρακτηρισμός παραμείνει, η ιδιότητα αυτή επιτρέπει στην κυβέρνηση να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των ομάδων και καθιστά ποινικό αδίκημα την παροχή υλικής υποστήριξης σε αυτές.

Ωστόσο, δεν υπάρχει αντίστοιχος νόμος για την εγχώρια τρομοκρατία, όπως σημείωσε η Mary McCord, πρώην αναπληρώτρια επικεφαλής της διεύθυνσης εθνικής ασφάλειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά το τέλος της θητείας του Ομπάμα και τους πρώτους μήνες της πρώτης θητείας του Τραμπ.