NYT: Η Ευρώπη χαράσσει «στρατηγική αντοχής» για την Ουκρανία για να πείσει τον Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιχειρούν να αποδείξουν την αξιοπιστία και τη δέσμευσή τους στη διαμόρφωση εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, με στόχο να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι έτοιμοι να αναλάβουν ευθύνη για το μεταπολεμικό μέλλον της χώρας και να τον κρατήσουν δεσμευμένο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.



Οι Ευρωπαίοι επαίνεσαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την προσπάθειά του να μεσολαβήσει για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, αλλά εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να γίνει στο χρονοδιάγραμμα που έθεσε, μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα, όπως σημειώνουν σε ανάλυσή τους οι Νew York Times.

Καθώς οι πιθανότητες για άμεσες συνομιλίες έχουν μειωθεί, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στρέφουν πλέον τις ενέργειές τους στο να κρατήσουν τον Τραμπ δεσμευμένο στην ειρηνευτική προσπάθεια και, σε γενικές γραμμές, με το μέρος τους.

Η στρατηγική τους, που αποτυπώνεται τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων τις τελευταίες εβδομάδες, είναι απλή: επιδιώκουν να δείξουν στον Τραμπ ότι η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να αναλάβει τη δύσκολη δουλειά της προετοιμασίας για το μεταπολεμικό μέλλον της Ουκρανίας σε αντίθεση με τον Πούτιν.

Ήταν το βασικό μήνυμα που μετέφεραν στον Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα, όταν συμμετείχαν σε έκτακτη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας. «Δεν ξέρουμε αν ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει το θάρρος να παραστεί» σε μια σύνοδο με τον Ζελένσκι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, μετά τη συνάντηση.

Η ευρωπαϊκή προσπάθεια συνεχίστηκε την Πέμπτη, όταν ο Μακρόν, ο Μερτς και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετείχαν δια ζώσης και διαδικτυακά σε συνάντηση στο Παρίσι για έναν νέο γύρο συνομιλιών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σχεδίου για την προστασία της Ουκρανίας από μελλοντική εισβολή, μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Στο μεγαλύτερο μέρος της συνάντησης συμμετείχε και ο Τραμπ.