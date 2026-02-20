NYT: Αμερικανός χρηματιστής και στενός φίλος του Τραμπ υπέγραψε συμφωνία με τη ρωσική Novatek

Σε μια κίνηση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στους διπλωματικούς κύκλους, ο Αμερικανός χρηματιστής Τζέντρι Μπιτς στενός φίλος της οικογένειας Τραμπ, υπέγραψε συμφωνία με τον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό Novatek για την ανάπτυξη φυσικού αερίου στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times, η συμφωνία υπεγράφη το περασμένο φθινόπωρο, σε μια περίοδο που η Ρωσία παραμένει υπό το καθεστώς αυστηρών δυτικών κυρώσεων.

Η αποκάλυψη έρχεται λίγους μήνες μετά τη συνάντηση κορυφής Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025, η οποία είχε ως στόχο την εξεύρεση λύσης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος διανύει πλέον το τέταρτο έτος του.

Πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις αναφέρουν ότι στο περιθώριο της συνόδου συζητήθηκαν ενεργειακά deals που θα λειτουργούσαν ως «δόλωμα» προς το Κρεμλίνο.

Ο στόχος της Ουάσινγκτον φαίνεται να ήταν διπλός.

Συγκεκριμένα, αποτελεί κίνητρο για εκεχειρία, με την προσφορά επιχειρηματικών ευκαιριών να ενθαρρύνει τη Μόσχα να δεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, ενώ δημιουργεί και μια προοπτική άρσης των περιορισμών σε περίπτωση υποχώρησης των ρωσικών δυνάμεων.

Ποιος είναι ο Τζέντρι Μπιτς

Ο Μπιτς δεν είναι τυχαίο πρόσωπο στο περιβάλλον του Λευκού Οίκου. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της America First Global, υπήρξε βασικός χρηματοδότης της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ το 2016 και συνέβαλε στη διαμόρφωση της ατζέντας "America First". Επιπλέον, διατηρεί προσωπική φιλία από τα φοιτητικά χρόνια με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Αν και ο Μπιτς δεν επιβεβαίωσε τη συμφωνία, τόνισε πως το έργο βρίσκεται σε «πρώιμο στάδιο» και αντιμετωπίζει «σημαντικά εμπόδια», αποφεύγοντας να δώσει λεπτομέρειες για το οικονομικό ύψος της επένδυσης.

Από την πλευρά της, η Novatek παραδέχθηκε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πιθανή χρήση της τεχνολογίας της στην υγροποίηση φυσικού αερίου στην απομακρυσμένη βόρεια Αλάσκα, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει ρητά τη συνεργασία με τον Μπιτς.