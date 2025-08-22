Ντράγκι: Η «ψευδαίσθηση» της ΕΕ ως παγκόσμιας δύναμης καταρρίφθηκε

Ο Μάριο Ντράγκι, δήλωσε την Παρασκευή ότι τα γεγονότα του 2025 αποκάλυψαν μια σκληρή αλήθεια: η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να θεωρεί ότι η μεγάλη οικονομία της παρέχει παγκόσμια δύναμη και επιρροή, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Για χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πίστευε ότι η οικονομική της διάσταση, με 450 εκατομμύρια καταναλωτές, έφερνε μαζί της γεωπολιτική δύναμη και επιρροή στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Φέτος θα μείνει στην ιστορία ως η χρονιά κατά την οποία αυτή η ψευδαίσθηση εξαφανίστηκε», τόνισε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, σε ομιλία του στην παραθαλάσσια πόλη Ρίμινι.

«Έπρεπε να αποδεχτούμε τους δασμούς που επιβλήθηκαν από τον μεγαλύτερο εμπορικό μας εταίρο και μακροχρόνιο σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε, απευθυνόμενος σε ετήσια συγκέντρωση Ρωμαιοκαθολικών λαϊκών.

«Ο ίδιος σύμμαχος μας άσκησε πιέσεις για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, μια απόφαση που ίσως θα έπρεπε να είχε ληφθεί ούτως ή άλλως, αλλά με τρόπους και μορφές που πιθανότατα δεν αντικατοπτρίζουν τα συμφέροντα της Ευρώπης, σημείωσε.

Ο Ντράγκι χαρακτήρισε την ΕΕ «θεατή» στις συγκρούσεις στο Ιράν και τη Γάζα και σημείωσε ότι το μπλοκ έπαιξε «σχετικά περιθωριακό ρόλο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι συνέβαλε σημαντικά στην υποστήριξη της χώρας και είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μια «δίκαιη ειρήνη».

Ο Ντράγκι υπογράμμισε εδώ και καιρό στους Ευρωπαίους την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Πέρυσι, εξέδωσε σημαντική έκθεση με λεπτομερείς συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία ένωσης κεφαλαιαγορών και τη χρηματοδότηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

«Αυτά τα γεγονότα καταρρίπτουν κάθε ψευδαίσθηση ότι η οικονομική διάσταση από μόνη της εξασφαλίζει οποιαδήποτε μορφή γεωπολιτικής ισχύος», κατέληξε στις δηλώσεις του, που μεταδόθηκαν ζωντανά στο διαδίκτυο.