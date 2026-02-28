Ντουμπάι: Πυραυλική επίθεση σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Palm Island (vids)

Πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στην είσοδο του ξενοδοχείου Fairmont The Palm στο Ντουμπάι, έπειτα από συντρίμμια που φέρεται να έπεσαν από τον ουρανό κατά τη διάρκεια ιρανικής πυραυλικής επίθεσης.

An Iranian attack hit the "Palm Hotel & Resort" in Dubai.



Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βίντεο που επαληθεύτηκαν από το Sky News δείχνουν μια μεγάλη φωτιά και καπνό να υψώνεται έξω από το κτίριο.

Δύο μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν μια έκρηξη.

Ένας από τους μάρτυρες είπε ότι είδε πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από ένα ξενοδοχείο στο νησί The Palm και άκουσε ασθενοφόρα να κατευθύνονται στο σημείο.

Το γραφείο μέσων ενημέρωσης του Ντουμπάι επιβεβαίωσε αργότερα ένα «περιστατικό» μέσα σε κτίριο μιας συνοικίας του νησιού, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά και τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών του Ντουμπάι διευκρίνισαν ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. «Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε θεραπευτήρια», πρόσθεσαν.

Κάτοικοι του Ντουμπάι και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο άκουσαν δυνατές πυροδοτήσεις στην πόλη μετά την έκρηξη στο νησί.

Περίπου το 90% του πληθυσμού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αποτελείται από ξένους και το Ντουμπάι, η πιο πολυπληθής πόλη τους, συνδέεται με τον πλούτο και τη λάμψη.

Το Ιράν εξαπέλυσε πλήγματα σε όλες τις χώρες του Κόλπου πλούσιες σε πετρέλαιο, εκτός από το Ομάν, το οποίο έχει ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.