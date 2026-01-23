Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Ουκρανία σπάνια συμφωνούν σε οτιδήποτε. Αλλά, όπως αναλύει το CNN, καθώς οι αντιπροσωπείες τους συναντώνται στο Άμπου Ντάμπι, οι τρεις πλευρές φαίνεται να έχουν καταλήξει σε ένα κοινό συμπέρασμα: Υπάρχει μόνο ένα ζήτημα που απομένει να επιλυθεί.

Αυτό το ζήτημα είναι η επικράτεια, συγκεκριμένα η ανατολική ουκρανική περιοχή που είναι γνωστή ως Ντονμπάς. Και με βάση τα σχόλιά τους πριν από τη συνάντηση, είναι απίθανο να επιλυθεί.

«Όλα αφορούν το ανατολικό μέρος της χώρας μας, όλα αφορούν τη γη», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφερόμενος στο μακροχρόνιο – και προηγουμένως απορριφθέν – αίτημα της Ρωσίας να παραδώσει η Κίεβο τα μέρη του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει.

Τι είναι το Ντονμπάς

Η περιοχή του Ντονμπάς αναφέρεται σε δύο ανατολικές ουκρανικές επαρχίες, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, που μαζί ονομάζονται Ντονμπάς. Πλούσιες σε άνθρακα, αυτές οι περιοχές υπήρξαν η βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην οικονομία και τη βαριά βιομηχανία της χώρας.

Η περιοχή, που αποτελεί κέντρο παραγωγής χάλυβα, είναι καλά συνδεδεμένη με τη Θάλασσα του Αζόφ μέσω ποταμών και τεχνητών καναλιών. Είναι επίσης γνωστή για τα γόνιμα αγροτικά εδάφη και τα πλούσια ορυκτά κοιτάσματα της.

Γιατί το θέλει τόσο πολύ ο Πούτιν

Για τον Πούτιν, η Ουκρανία αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης «ιστορικής Ρωσίας» και έχει κατηγορήσει επανειλημμένα – χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο – το Κίεβο ότι διεξάγει «γενοκτονία» κατά των ρωσόφωνων στην Ουκρανία.

Ιστορικά, σύμφωνα με το CNN, το Ντονμπάς ήταν το πιο «ρωσικό» μέρος της Ουκρανίας, με σημαντικό πληθυσμό ρωσόφωνων κατοίκων. Και ήταν στο Ντονμπάς που ξεκίνησε η αποστολή του Πούτιν να αποσταθεροποιήσει και να κατακτήσει την Ουκρανία το 2014.

Τι θα σήμαινε η απώλεια του Ντονμπάς

Ο Ζελένσκι επιμένει ότι οι μόνιμες εδαφικές παραχωρήσεις είναι αδιαπραγμάτευτες. Ακόμη και αν υπήρχε λαϊκή έγκριση -κάτι που οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν- μια τέτοια συμφωνία θα παραβίαζε το Διεθνές Δίκαιο, που απαγορεύει την κατάκτηση εδαφών διά της βίας.

Η Ουκρανία, με τη στήριξη των Ευρωπαίων, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναγνώρισης της σημερινής πραγματικότητας στο πεδίο σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία. Αυτό θα σήμαινε ουσιαστικά «πάγωμα» της σύγκρουσης στα υφιστάμενα μέτωπα.

Ωστόσο, η οριστική απώλεια του Ντονμπάς θα αποδυνάμωνε σοβαρά την άμυνα της χώρας. Η περιοχή φιλοξενεί τον λεγόμενο «αμυντικό δακτύλιο» βιομηχανικών πόλεων, σιδηροδρομικών γραμμών και οδικών αξόνων, που στηρίζουν την πρώτη γραμμή. Η απώλειά του θα άφηνε την ανατολική Ουκρανία εκτεθειμένη σε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα.

Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές θα συνεχίσουν το Σάββατο τις συνομιλίες τους στο Αμπού Ντάμπι

Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συναντήθηκαν σήμερα στο Αμπού Ντάμπι για να συζητήσουν το ακανθώδες εδαφικό ζήτημα, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις κάποιου συμβιβασμού, την ώρα που οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν βυθίσει την Ουκρανία στη χειρότερη ενεργειακή κρίση από την έναρξη του πολέμου.

Μία πηγή είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν για σήμερα. Το Κίεβο δέχεται εντεινόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, στον πόλεμο που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να της παραχωρήσει ολόκληρη της βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς για να τερματιστεί η σύγκρουση. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι το εδαφικό θα είναι ένα κεντρικό ζήτημα στις συνομιλίες που διεξάγονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα ολοκληρωθούν αύριο Σάββατο.

«Το σημαντικότερο πράγμα είναι ότι η Ρωσία θα πρέπει να είναι έτοιμη να τελειώσει τον πόλεμο που ξεκίνησε η ίδια» ανέφερε σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε τακτική επαφή με την ουκρανική αντιπροσωπεία αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα από τις σημερινές συνομιλίες. «Θα δούμε πώς θα πάει αύριο η συζήτηση και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Χθες, ο Ζελένσκι συναντήθηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά οι συνομιλίες τους δεν κατέληξαν σε κάποιο άμεσο αποτέλεσμα.