Ντομπρόβσκις: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το νέο πρόγραμμα του ΔΝΤ και το δάνειο της ΕΕ προς την Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν το νέο πρόγραμμα δανεισμού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) προς την Ουκρανία, καθώς και την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση δανείου στο Κίεβο βάσει των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στη Δύση, δήλωσε την Παρασκευή ο Επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Ο Ντομπρόβσκις, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την οικονομική πολιτική της 27μελούς ΕΕ, συναντήθηκε την Πέμπτη με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, για να συζητήσουν τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, ο Ντομπρόβσκις ανέφερε ότι οι ΗΠΑ προς το παρόν δεν έχουν σαφή θέση ως προς το αν θα συμμετάσχουν στο σχέδιο της ΕΕ για το «Δάνειο Επανορθώσεων».

«Υπάρχει εποικοδομητική εμπλοκή από την πλευρά των ΗΠΑ σε θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη της Ουκρανίας», είπε.

«Οι ΗΠΑ γενικά υποστηρίζουν και καλωσορίζουν την πρωτοβουλία μας σχετικά με το δάνειο επανορθώσεων», πρόσθεσε.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει σαφής τοποθέτηση από την πλευρά των ΗΠΑ σχετικά με πιθανές ενέργειες που θα μπορούσαν να αναλάβουν όσον αφορά τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στο αμερικανικό έδαφος», είπε ο Ντομπρόβσκις, σημειώνοντας ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν μόνο περίπου 5 δισ. δολάρια σε παγωμένα ρωσικά στοιχεία, έναντι περίπου 210 δισ. ευρώ (244,9 δισ. δολάρια) που έχουν παγώσει στην Ευρώπη.

Η υποστήριξη των ΗΠΑ είναι επίσης κρίσιμη για να χορηγήσει το ΔΝΤ νέο δάνειο στην Ουκρανία, καθώς το Ταμείο συνήθως δεν δανείζει σε χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο και, αν το πράξει, χρειάζεται επαρκείς εγγυήσεις από χώρες ότι το δάνειο θα αποπληρωθεί.

«Όσον αφορά το πρόγραμμα του ΔΝΤ, αυτό το συζητήσαμε τόσο σε διμερείς συναντήσεις όσο και στο πλαίσιο της G7, και οι ΗΠΑ γενικά ήταν υποστηρικτικές», είπε ο Ντομπρόβσκις.