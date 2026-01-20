Ντμίτριεφ: Είχα εποικοδομητικές συνομιλίες για την Ουκρανία με τις ΗΠΑ στο Νταβός

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε σήμερα ότι είχε "εποικοδομητικές" συνομιλίες με Αμερικανούς εκπροσώπους με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, στην Ελβετία.

"Οι συναντήσεις διεξάγονται με εποικοδομητικό τρόπο και όλο και περισσότεροι άνθρωποι τώρα συνειδητοποιούν την ορθότητα της ρωσικής θέσης" για την ειρήνη στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ντμίτριεφ σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση που είχε κυρίως με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Η συνάντηση διήρκησε δύο ώρες, σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή.