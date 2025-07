Νότια Κορέα: Στους 17 νεκρούς ο τραγικός απολογισμός λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών από τις σφοδρές βροχοπτώσεις (vids)

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε αγνοούνται την Κυριακή στην επαρχία Γκαπιόνγκ της Νότιας Κορέας, έπειτα από κατολίσθηση που έπληξε σπίτια και κατασκηνώσεις, ενώ πλημμύρες παρέσυραν οχήματα εν μέσω έντονων βροχοπτώσεων.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών σε εθνικό επίπεδο έχει ανέλθει σε 17, με 11 αγνοούμενους από τότε που ξεκίνησαν οι βροχές την Τετάρτη, αναγκάζοντας περισσότερους από 13.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η κατολίσθηση χτύπησε κατασκήνωση στην περιοχή Γκαπιόνγκ, προκαλώντας τον θάνατο ενός άνδρα περίπου 40 ετών, ενώ δύο μέλη της οικογένειάς του αγνοούνται και άλλοι 24 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές αρχές.

Ένα άτομο διασώθηκε από την κατασκήνωση μέσω εναέριας τροχαλίας πάνω από ορμητικό ποτάμι, όπως φαίνεται σε πλάνα που έδωσαν στη δημοσιότητα οι πυροσβέστες. Σε άλλο βίντεο, ένα ελικόπτερο διακρίνεται να διασώζει άτομο από τον αέρα.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, διέταξε άμεση αξιολόγηση των ζημιών και ταχεία κήρυξη των πληγεισών περιοχών ως ειδικές ζώνες καταστροφής για να αυξηθεί η κρατική στήριξη.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, οι ισχυρές βροχές αναμένεται να σταματήσουν εντός της ημέρας και να ακολουθηθούν από κύμα καύσωνα.

Οι βροχοπτώσεις, που είχαν προηγουμένως πλήξει τα νότια της Νότιας Κορέας, κινήθηκαν βόρεια κατά τη διάρκεια της νύχτας.