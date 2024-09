Νότια Αφρική: Τεράστια μποτιλιαρίσματα εξαιτίας του χιονιού - Μία νεκρή (pics&vid)

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της αφότου έμεινε εγκλωβισμένη όλη τη νύχτα σε ένα λεωφορείο, σε έναν δρόμο που είχε κλείσει εξαιτίας των ασυνήθιστων σφοδρών χιονοπτώσεων που πλήττουν από την Παρασκευή το ανατολικό τμήμα της Νότιας Αφρικής, ανακοίνωσαν οι αρχές, την Κυριακή.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε περίπου 30 χιλιόμετρα, ιδίως στον αυτοκινητόδρομο Ν3, έναν από τους κυριότερους οδικούς άξονες της χώρας, που συνδέει το Γιοχάνεσμπουργκ με την πόλη Ντέρμπαν, στην ανατολική ακτή, ανέφερε σήμερα η ανάδοχη εταιρεία του δρόμου.

Μια 39χρονη γυναίκα πέθανε υπό υποθερμία στο νοσοκομείο, αφότου πέρασε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο εγκλωβισμένη στον δρόμο μαζί με άλλους επιβάτες, σε ένα ταξί-μίνι βαν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρόλαντ Ρόμπερτσον, ένα στέλεχος της εταιρείας παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης Midlands EMS.

🌨#snowfall in #SouthAfrica.



For ten hours non-stop, snow fell in South Africa, covering roads and stopping traffic. People were waiting in their cars for help.



In some areas, up to two meters of snow fell. Forecasters say this is an extreme case. pic.twitter.com/XmMynpmsLj