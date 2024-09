Τα επιζώντα μέλη μιας ομάδας 14 ανδρών από την Γκάνα που αναγκάστηκαν να καταταγούν στον ρωσικό στρατό για να πολεμήσουν κατά της Ουκρανίας, απηύθυναν έκκληση για βοήθεια από την περιοχή του Ντονέτσκ, μετέδωσε το ειδησεογραφικό κανάλι TV3 της Γκάνας στις 19 Σεπτεμβρίου.

14 Ghanaian men were promised security and agricultural jobs in Russia, but instead find themselves at the frontlines of the Ukrainian war. @GodwinAsediba has more in this news report. #3NewsGH pic.twitter.com/S3K7NzLTfA

Η Ρωσία συνεχίζει να προσπαθεί να γεμίσει τις τάξεις του στρατού της με αλλοδαπούς και μετανάστες εργάτες για να αποφύγει έναν ακόμη γύρο εγχώριας κινητοποίησης, καθώς οι απώλειες από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία αυξάνονται, σύμφωνα με το The Kyiv Independent.

Oι άνδρες έφτασαν στη Ρωσία στις 6 Αυγούστου και μεταφέρθηκαν στην Κοστρόμα, μια πόλη στη δυτική Ρωσία που βρίσκεται 300 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, σύμφωνα με το TV3.

Ένας άλλος άνδρας από την Γκάνα φέρεται να ήταν υπεύθυνος για την προσέλκυση της ομάδας, υποσχόμενος τους καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στη Ρωσία.



Οι άνδρες δήλωσαν ότι πλήρωσαν οι ίδιοι τα αεροπορικά εισιτήρια και τις βίζες τους και τους είπαν ότι θα έβρισκαν δουλειά ως προσωπικό ασφαλείας, αλλά πρώτα θα υποβάλλονταν σε εκπαίδευση από τον στρατό.

Οι άνδρες είπαν ότι στη συνέχεια υπέγραψαν συμβόλαιο στα ρωσικά, μια γλώσσα που κανένας από τους άνδρες δε μιλάει, και τα διαβατήριά τους κατασχέθηκαν αργότερα.

Τρεις άνδρες από την ομάδα, δήλωσαν στο TV3 ότι κρατούνται παρά τη θέλησή τους στην υπό ρωσική κατοχή περιοχή του Ντόνετσκ και ότι πιστεύουν ότι μπορεί να είναι τα μόνα επιζώντα μέλη της αρχικής ομάδας των 14 ατόμων.

Άλλα μέλη της ομάδας φέρονται να απομακρύνθηκαν για να πολεμήσουν και ένας άνδρας διέφυγε, αλλά η τύχη του είναι άγνωστη.

«Βρισκόμαστε προς το παρόν στην Ουκρανία... δεν έχουμε καμία πολεμική εμπειρία», δήλωσε ένας άνδρας στο TV3. «Παρακαλούμε, θέλουμε να επιστρέψουμε στην πατρίδα μας».

Οι οικογένειες των 14 ανδρών απηύθυναν έκκληση προς το αρχηγείο της αστυνομίας της Γκάνας για βοήθεια, ανέφερε ο δημοσιογράφος του TV3, Godwin Asediba, στο X στις 20 Σεπτεμβρίου.

The families of the 14 Ghanaian men trapped on the frontlines of the Ukraine war gathered at the Ghana Police Headquarters to submit a petition, pleading for their loved ones to be brought home. However, the outcome was far from what they had hoped for.

More details to follow… pic.twitter.com/jMlXppgcCK