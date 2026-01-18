Νορβηγός πρωθυπουργός: Ο εμπορικός πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόερε προέτρεψε την Κυριακή να επιδειχθεί προσοχή σχετικά με έναν επικείμενο εμπορικό πόλεμο, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με πρόσθετους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας, για την υποστήριξή της προς τη Γροιλανδία.

«Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην υπάρξει ένας εμπορικός πόλεμος που θα ξεφύγει από τον έλεγχο. Δεν νομίζω ότι κανείς επωφελείται από αυτό», δήλωσε ο Στόερε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK μετά από συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με το Reuters.