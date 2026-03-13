Νορβηγία: Υπό προσωρινή κράτηση τρία αδέρφια και η μητέρα τους για την έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Τρία αδέρφια και η μητέρα τους τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση έως και τεσσάρων εβδομάδων, καθώς θεωρούνται ύποπτοι για την τοποθέτηση βόμβας στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο την περασμένη εβδομάδα, όπως έγινε γνωστό από νορβηγικό δικαστήριο.

Την Κυριακή σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη έξω από την πρεσβεία και αργότερα η αστυνομία συνέλαβε τους υπόπτους που κατηγορούνται για τρομοκρατική, βομβιστική επίθεση με στόχο την πρόκληση θανάτων ή ζημιών.

Από την έκρηξη υπέστη ζημιές η είσοδος του προξενικού τμήματος της πρεσβείας, όμως δεν τραυματίστηκε κανείς.

Ο ένας από τους άνδρες παραδέχτηκε ότι εκείνος τοποθέτησε τον μηχανισμό, ενώ οι άλλοι τρεις ύποπτοι αρνούνται κάθε ανάμιξη, σύμφωνα με τους δικηγόρους τους.