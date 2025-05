Νορβηγία: Πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Mongstad - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή (02/05) στο διυλιστήριο πετρελαίου Mongstad στη Νορβηγία. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε υποσταθμό διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, που βρισκόταν στον χώρο, τόνισαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Αναφορές για τραυματίες δεν έχουν υπάρξει», τόνισε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.



Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει μέσα για το περιστατικό και αναφορές για τραυματίες δεν έχουν υπάρξει, τόνισε η αστυνομία.

Η εταιρεία διαχείρισης Equinor ανέφερε ότι υπάρχει καπνός στον χώρο του διυλιστηρίου και ότι έχουν κινητοποιηθεί ομάδες έκτακτης ανάγκης.



Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Mongstad στη δυτική ακτή της Νορβηγίας έχει δυναμικότητα διύλισης περίπου 226.000 βαρελιών πετρελαίου την ημέρα, σύμφωνα με ετήσια έκθεση της Equinor.

* 02 May 2025 13:53:52 - MONGSTAD REFINERY BEING EVACUATED AFTER FIRE IN TRANSFORMATOR ON SITE, BROADCASTER NRK REPORTS

* 02 May 2025 13:57:46 - FIRE SERVICE SAYS IT IS RESPONDING TO FIRE IN ELECTRICITY SUBSTATION AT EQUINOR'S MONGSTAD REFINERY IN NORWAY#oott