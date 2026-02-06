Νορβηγία: Αυξημένη η κατασκοπευτική δράση της Ρωσίας στην Αρκτική το 2026 - Φόβοι για σαμποτάζ

Η Ρωσία αναμένεται να εντείνει τις κατασκοπευτικές της δραστηριότητες στη Νορβηγία φέτος, εστιάζοντας όλο και περισσότερο στην αρκτική ηπειρωτική χώρα και στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ, ανέφερε την Παρασκευή η νορβηγική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας PST, προειδοποιώντας επίσης για κινδύνους σαμποτάζ.

Η Νορβηγία, σύμμαχος της Ουκρανίας και κορυφαίος προμηθευτής φυσικού αερίου μέσω αγωγών στην Ευρώπη, ανησυχεί όλο και περισσότερο ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να στοχεύσουν τις ενεργειακές της υποδομές, είτε φυσικά είτε μέσω κυβερνοεπιθέσεων.

«Αναμένουμε ότι οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες θα εντείνουν τη δραστηριότητά τους στη Νορβηγία το 2026, με συνεχή έμφαση σε στρατιωτικούς στόχους και ασκήσεις των συμμάχων, στη στήριξη της Νορβηγίας προς την Ουκρανία και στις επιχειρήσεις στον Άπω Βορρά και την Αρκτική περιοχή», ανέφερε η PST στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης απειλών.

«Οι βορειότερες κομητείες και το Σβάλμπαρντ παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και, ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε δραστηριότητες πληροφοριών και επιρροής», πρόσθεσε.

Η PST ανέφερε ότι η Ρωσία είναι πιθανό να συνεχίσει την επιτήρηση κατά μήκος της απόκρημνης νορβηγικής ακτογραμμής και τη χαρτογράφηση των κρίσιμων υποδομών της με τη χρήση πολιτικών σκαφών.

Η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ που μοιράζεται σύνορα με τη Ρωσία στην Αρκτική, παρακολουθεί τη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στον Βόρειο Ατλαντικό και τη χερσόνησο Κόλα, τη βάση του Βόρειου Στόλου της Ρωσίας και περίπου τα δύο τρίτα της ικανότητας δεύτερης επίθεσης της Ρωσίας, δηλαδή της ικανότητάς της να ανταποκριθεί σε μια πυρηνική επίθεση με δική της.

Τον περασμένο Αύγουστο, η PST απέδωσε μια κυβερνοεπίθεση σε ένα υδροηλεκτρικό φράγμα, που ανέλαβε για λίγο τον έλεγχο των λειτουργιών του, σε χάκερ που συνδέονται με τη Ρωσία, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι αποτελεί μια πιο επικίνδυνη απειλή.

Η ρωσική πρεσβεία στο Όσλο δήλωσε ότι τέτοιες κατηγορίες είναι «αβάσιμες και έχουν πολιτικά κίνητρα».

Η PST επανέλαβε την προειδοποίησή της για τέτοιους κινδύνους την Παρασκευή.

«Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες ενδέχεται να θεωρήσουν επωφελές να πραγματοποιήσουν πράξεις σαμποτάζ σε στόχους στη Νορβηγία το 2026».

Οι πιο πιθανές στόχοι είναι οι υποδομές ακινήτων και logistics που συνδέονται με την υποστήριξη της Ουκρανίας ενάντια στην πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022, αλλά μπορεί να επηρεαστούν και οι υποδομές πολιτών, πρόσθεσε.

Η PST ανέφερε επίσης ότι οι ρωσικές υπηρεσίες προσπαθούν όλο και περισσότερο να στρατολογήσουν Ουκρανούς πρόσφυγες στη Νορβηγία για να συλλέξουν πληροφορίες ή να πραγματοποιήσουν σαμποτάζ.

Οι πρόσφυγες με οικογένεια ή περιουσία σε περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε εξαναγκασμό, πρόσθεσε.

Με περίπου 100.000 Ουκρανούς πρόσφυγες στη Νορβηγία, τέτοιες προσπάθειες στρατολόγησης αποτελούν «μεγάλη πρόκληση», ανέφερε η PST.

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έχει σημειωθεί κύμα εμπρησμών, σαμποτάζ και κυβερνοεπιθέσεων στην Πολωνία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.