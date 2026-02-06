Οι ανησυχίες για τον τεχνολογικό κλάδο «βάρυναν» τις ασιατικές αγορές

Στο «κόκκινο» βρέθηκαν για την Παρασκευή τα περισσότερα από τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ασίας, προς το κλείσιμο μιας αρνητικής εβδομάδας λόγω των διεθνών ανησυχιών για την πορεία του τεχνολογικού κλάδου.

Το «βαρύ» κλίμα για τις μετοχές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη από την αρχή της εβδομάδας επιβαρύνθηκε μετά από τις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων της Amazon την Πέμπτη. Ο τεχνολογικός «κολοσσός» -όπως και η Alphabet της Google- αυξάνει σημαντικά τις δαπάνες του εντός του 2026, προκαλώντας ανησυχία στους αναλυτές για το κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί το ράλι στις μετοχές της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τεχνολογικές εταιρείες στην Ασία δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις για την Παρασκευή.

Στις πολιτικές εξελίξεις, το ενδιαφέρον στρέφεται στις εκλογές της Ιαπωνίας που θα διεξαχθούν την προσεχή Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου. Μετά από το αποτέλεσμα της κάλπης, που αναμένεται να αναδείξει νικήτρια την Σαναέ Τακαΐτσι, οι επενδυτές θα αποτιμήσουν το πως θα κινηθεί η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου επί των δημοσιονομικών για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Nikkei στην Ιαπωνία κέρδισε 0,89% στις 54.295 μονάδες, ο ASX/200 στην Αυστραλία υποχώρησε 2% στις 8.708 μονάδες και ο Kospi στη Νότια Κορέα απώλεσε 1,44% στις 5.089 μονάδες.

Σημειώνεται πως η αγορά της Σεούλ έφτασε πρόσκαιρα να υποχωρεί άνω του 5%, προκαλώντας προσωρινή αναστολή των διαπραγματεύσεων.

Στην Κίνα ο Shanghai Composite διολίσθησε 0,25% στις 4.065 μονάδες, ο Shenzhen Component έχασε 0,33% στις 13.90 μονάδες και ο CSI 300 υποχώρησε 0,57% στις 4.643 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έπεφτε 1% στις 26.605 μονάδες.