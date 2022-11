Τι σημαίνει για τις ελληνικές θέσεις η ήττα του Οζ

Η ήττα του υποψήφιου Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή τουρκικής καταγωγής Μεχμέτ Οζ, προσωπικού φίλου του Ερντογάν, από τον Δημοκρατικό υποψήφιο Τζον Φέτερμαν, στην Πενσυλβάνια, έστω και με οριακή διαφορά, αποτελεί ένα είδος νίκης για τις ελληνικές θέσεις και είναι ενδεικτική του κλίματος που επικρατεί στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

Παρά την ισχυρή οικονομική υποστήριξη που εξασφάλισε, η υποψηφιότητα του Οζ δέχτηκε σφοδρή κρτική ακόμα και εντός του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, προκαλώντας παρέμβαση και του Μάικ Πομπέο, ο οποίος του ζήτησε να δώσει εξηγήσεις για το «εύρος και το βάθος των σχέσεών του με την τουρκική κυβέρνηση».

Τουρκο-αμερικανικό λόμπι και Τραμπ

Ο Οζ είχε κατηγορηθεί από τον συνυποψήφιό του ΜακΚόρμικ, τόσο για τη διπλή υπηκοότητά του αλλά και για τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και τις σχέσεις που διατηρεί με την πολιτική και επιχειρηματική ελίτ στην Άγκυρα.

Η ήττα του Μεχμέτ Οζ αποτελεί σημαντική ήττα για το τουρκο-αμερικανικό λόμπι, καθώς και για την προώθηση των τουρκικών θέσεων στα αμερικανικά νομοθετικά σώματα.

Ο Οζ, εκτός της τουρκο-αμερικανικής ελίτ, είχε την αμέριστη στήριξη και του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν είναι τυχαίο που η ήττα του προκάλεσε έκπληξη. «Δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα κάνουμε αυτές τις κόκκινες πολιτείες μπλε, αλλά κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε», σχολίασε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Φέτερμαν.

