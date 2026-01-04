Νιγηρία: Ένοπλοι επιτέθηκαν σε αγορά και σκότωσαν 30 άτομα

Τουλάχιστον 30 άτομα σκοτώθηκαν και πολλά άλλα απήχθησαν όταν ένοπλοι επιτέθηκαν σε μια αγορά στην πολιτεία Νίγηρας της Νιγηρίας, ανακοίνωσε η αστυνομία την Κυριακή.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Wasiu Abiodun είπε ότι οι ένοπλοι, που στην περιοχή αποκαλούνται ληστές, εισέβαλαν στην αγορά Kasuwan Daji στο χωριό Demo, γύρω στις 4:30 μ.μ. το Σάββατο, καίγοντας πάγκους και λεηλατώντας τρόφιμα.

«Πάνω από 30 θύματα έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ ορισμένα άτομα απήχθησαν. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη διάσωση των απαχθέντων θυμάτων», δήλωσε ο Abiodun.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι ένοπλοι έφτασαν με μοτοσικλέτες και άνοιξαν πυρ αδιακρίτως. Ανέφεραν επίσης ότι η βία ήταν μέρος μιας σειράς επιδρομών που ξεκίνησαν την Παρασκευή στα γειτονικά χωριά Agwarra και Borgu.

«Δεν γλίτωσαν ούτε οι γυναίκες ούτε τα παιδιά», είπε ο Dauda Shakulle, ο οποίος τραυματίστηκε ενώ προσπαθούσε να διαφύγει.

«Δεν υπήρχε καμία παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας από την αρχή των επιθέσεων. Αυτή τη στιγμή ανακτούμε τα πτώματα».

Η επίθεση έλαβε χώρα λίγες εβδομάδες μετά την απαγωγή περισσότερων από 300 παιδιών και μελών του προσωπικού ενός καθολικού σχολείου στην κεντρική Νιγηρία από ένοπλους άνδρες. Τα θύματα απελευθερώθηκαν μετά από σχεδόν ένα μήνα αιχμαλωσίας.

Τέτοιου είδους ληστείες έχουν κλιμακωθεί σε όλη τη βορειοδυτική και κεντρική Νιγηρία, με ένοπλες ομάδες να πραγματοποιούν μαζικές δολοφονίες και απαγωγές σε αγροτικές κοινότητες. Οι δυνάμεις ασφαλείας αγωνίζονται να περιορίσουν τη βία παρά τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις.

Ο μάρτυρας Khalid Pissa είπε ότι οι ένοπλοι επιτέθηκαν σε κοινότητες στο Kasuwan Daji, καθώς και στα γειτονικά Chukama και Shanga. Ο Pissa υπολόγισε τον αριθμό των νεκρών σε 40.