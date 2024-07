New York Times: Η εφημερίδα καλεί τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα

Προβληματισμό προκάλεσε η εικόνα που παρουσίασε ο Τζο Μπάιντεν στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη (27/06) στους Δημοκρατικούς, ενώ μέχρι και οι New York Times κάλεσαν τον 80χρονο Αμερικανό πρόεδρο να αποσυρθεί από την κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

Την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για μια τελετή τιμής μιας από τις πρώτες κινητοποιήσεις της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Ιούνιο του 1969, και για μια συνάντηση με δωρητές, η συντακτική επιτροπή της αμερικανικής εφημερίδας έγραψε πως «η μεγαλύτερη υπηρεσία στο έθνος που μπορεί να προσφέρει τώρα ο κ. Μπάιντεν είναι να ανακοινώσει ότι δεν θα συνεχίσει να διεκδικεί την επανεκλογή του».

