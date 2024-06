Στήριξη Ομπάμα σε Μπάιντεν: Υπάρχουν και κακές βραδιές στα ντιμπέιτ, πιστέψτε με, ξέρω

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα αναγνώρισε ότι ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε μια «κακή» επίδοση στο χθεσινό ντιμπέιτ απέναντι στο Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο συνεχίζει να υποστηρίζει τον Μπάιντεν.

«Υπάρχουν και κακές βραδιές στα ντιμπέιτ. Πιστέψτε με, το ξέρω», έγραψε ο Ομπάμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. «Ωστόσο οι εκλογές αυτές εξακολουθούν να είναι μια επιλογή ανάμεσα σε κάποιον που έχει παλέψει όλη του τη ζωή για τους απλούς ανθρώπους και σε κάποιον που νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του», αναφέρει ο Ομπάμα στην ανάρτησή του προσθέτοντας: «Η χθεσινή νύχτα δεν το άλλαξε αυτό».

Bad debate nights happen. Trust me, I know. But this election is still a choice between someone who has fought for ordinary folks his entire life and someone who only cares about himself. Between someone who tells the truth; who knows right from wrong and will give it to the…