Παραδοχή Μπάιντεν: «Δεν κάνω ντιμπέιτ τόσο καλά όσο παλιότερα» - Δεσμεύτηκε να κερδίσει τις εκλογές

Μετά τη σκληρή κριτική που δέχτηκε λόγω του χθεσινού «καταστροφικού» ντιμπέιτ μεταξύ των δύο υποψήφιων προέδρων των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν παραδέχτηκε σε σημερινή του ομιλία ότι δεν είναι τόσο καλός όσο παλιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το AFP, ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι δεν κάνει debate «τόσο καλά όσο παλιά», αλλά δεσμεύτηκε να κερδίσει τις εκλογές.

Μπροστά σε υποστηρικτές του στη Βόρεια Καρολίνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε ομιλία, αφού οι Δημοκρατικοί τον προέτρεψαν να αποχωρήσει μετά το ντιμπέιτ.

Folks, I might not walk as easily or talk as smoothly as I used to.



I might not debate as well as I used to.



