Νετανιάχου: Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος

Οι πρόσφατες αναγνωρίσεις από ορισμένες δυτικές χώρες ενός παλαιστινιακού κράτους δεν θα «δεσμεύσουν το Ισραήλ με κανέναν τρόπο», δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Παλαιστινιακό κράτος δεν θα προκύψει», ανάρτησε το γραφείο του πρωθυπουργού στο X.

The shameful capitulation of some leaders to Palestinian terror does not obligate Israel in any way. There will be no Palestinian state. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 24, 2025

Νωρίτερα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε στην οικογένεια του Άλον Όχελ, ενός ομήρου που εξακολουθεί να κρατείται στη Γάζα, ότι υπάρχει μια συνδυασμένη στρατιωτική και διπλωματική προσπάθεια που συνεχίζεται συνεχώς για την ήττα της Χαμάς και την επιστροφή όλων των ομήρων.

Ο Νετανιάχου είναι προγραμματισμένο να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή, σε ένα ταξίδι κατά τη διάρκεια του οποίου είναι επίσης προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν την απελευθέρωση των ομήρων.

Υπενθυμίζεται ότι, πρόσφατο δημοσίευμα του Fox News, ανέφερε ότι η Χαμάς συνέταξε επιστολή προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας του να εγγυηθεί μια 60ήμερη εκεχειρία στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των μισών από τους υπόλοιπους 48 ομήρους, επικαλούμενο έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ και μια πηγή που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το Times of Israel, η επιστολή στάλθηκε παράλληλα με τη δημοσίευση από τη Χαμάς ενός προπαγανδιστικού βίντεο του ομήρου Άλον Όχελ και των οικογενειών των αιχμαλώτων που συγκεντρώθηκαν έξω από την κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, απαιτώντας συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και της αποχώρησης από την ενεργό δράση.