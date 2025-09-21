Νετανιάχου: Υπάρχει κάποια πρόοδος στις συνομιλίες με τη Συρία

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στους υπουργούς κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι το Ισραήλ είχε σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες με τη Συρία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ειρηνευτικές συμφωνίες με τη Δαμασκό και τη Βηρυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Οι νίκες μας εναντίον της Χεζμπολάχ άνοιξαν ένα παράθυρο σε αδιανόητες δυνατότητες, αυτή είναι η πιθανότητα ειρήνης με τους γείτονές μας στα βόρεια», φέρεται να είπε. «Διεξάγουμε επαφές και έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος με τους Σύρους, αλλά αυτό εξακολουθεί να είναι ένα όραμα για το μέλλον», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου πρόκειται να συγκαλέσει συνάντηση απόψε για να συζητήσει μια αναδυόμενη συμφωνία ασφαλείας με τη Συρία, δήλωσε ένας από τους συμμετέχοντες στην εφημερίδα The Times of Israel, με τη Δαμασκό να επιδιώκει να διασφαλίσει τον τερματισμό των ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων που έχουν προωθηθεί στη νότια Συρία.