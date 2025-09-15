Νετανιάχου: Θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε σε μια οικονομία με αυτάρκη χαρακτηριστικά

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχεται ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη οικονομική απομόνωση καθώς ο πόλεμος στη Γάζα παρατείνεται και θα χρειαστεί να γίνει πιο αυτάρκες.

«Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια μορφή απομόνωσης», λέει σε συνέδριο του γενικού λογιστή του υπουργείου Οικονομικών στην Ιερουσαλήμ, και ίσως χρειαστεί να κινηθεί προς μια αυτάρκη οικονομία, αναφέρουν οι Times of Israel.

«Θα χρειαστεί όλο και περισσότερο να προσαρμοστούμε σε μια οικονομία με αυτάρκη χαρακτηριστικά - χωρίς ξένο εμπόριο», λέει.

«Η λέξη που μισώ περισσότερο. Είμαι υποστηρικτής της ελεύθερης αγοράς, αλλά μπορεί να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου οι αμυντικές μας βιομηχανίες θα μπλοκαριστούν. Θα χρειαστεί να αναπτύξουμε αμυντικές βιομηχανίες εδώ - όχι μόνο έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και την ικανότητα να παράγουμε ό,τι χρειαζόμαστε», προσθέτει.

Ακόμη, ο Νετανιάχου τονίζει ότι πιστεύει πως το Ισραήλ μπορεί να βγει από αυτήν την απομόνωση, αλλά ρίχνει την ευθύνη στη μαζική μετανάστευση μουσουλμάνων μεταναστών στην Ευρώπη, οι οποίοι «κάμπτουν τις κυβερνήσεις» προς μια αντι-ισραηλινή κατεύθυνση και τις οδηγούν στο να ακυρώνουν αμυντικές συμφωνίες με το εβραϊκό κράτος.