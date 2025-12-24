Νετανιάχου: Θα διαθέσουμε 110 δισ. δολάρια για ανεξάρτητη αμυντική βιομηχανία την επόμενη δεκαετία

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα δαπανήσει 350 δισεκατομμύρια σέκελς (110 δισεκ. δολάρια) για την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης βιομηχανίας όπλων για να μειώσει την εξάρτηση από άλλες χώρες.

«Θα συνεχίσουμε να προμηθευόμαστε τα απαραίτητα εφόδια, ενώ θα εξοπλιζόμαστε ανεξαρτήτως» είπε ο Νετανιάχου μιλώντας σε μια εκδήλωση νέων πιλότων.

«Δεν γνωρίζω αν μια χώρα μπορεί να γίνει πλήρως ανεξάρτητη αλλά θα προσπαθήσουμε…να εξασφαλίσουμε τα όπλα μας να παράγονται όσο το δυνατόν στο Ισραήλ» είπε ο ίδιος. « Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων για το κράτος του Ισραήλ και να μειώσουμε την εξάρτηση από οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των συμμάχων».

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, μετά τον τραυματισμό ενός στρατιωτικού από εκρηκτικό μηχανισμό στη Ράφα.

Το Ισραήλ «θα απαντήσει αναλόγως» σε ένα συμβάν που συνέβη σήμερα στη Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας, κατά το οποίο ένας Ισραηλινός αξιωματικός τραυματίστηκε ελαφρά αφού το στρατιωτικό όχημα που επέβαινε πέρασε πάνω από εκρηκτικό μηχανισμό, υπογράμμισε η ανακοίνωση του γραφείου Νετανιάχου. Η Χαμάς πρέπει να τηρήσει τη συμφωνία, πρόσθεσε.

Δεν κατέστη σαφές αν ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί πρόσφατα, ή αν είχε τοποθετηθεί παλαιότερα.