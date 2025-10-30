Νετανιάχου: Θα αφοπλίσουμε τη Χαμάς και θα αποστρατιωτικοποιήσουμε τη Γάζα, αν δεν το κάνουν οι ξένες δυνάμεις

«Το Ισραήλ έχει ακόμα δουλειά να κάνει στη Γάζα», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας σε τελετή αποφοίτησης δόκιμων στη σχολή αξιωματικών Bahad 1 στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Εάν η Χαμάς συνεχίσει να παραβιάζει την εκεχειρία, θα υποστεί ισχυρά πλήγματα όπως συνέβη τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα», είπε ο Νετανιάχου και συνέχισε: «Εμείς αποφασίζουμε και ενεργούμε όποτε είναι απαραίτητο, για να απομακρύνουμε άμεσες απειλές από τις δυνάμεις μας».

Στη συνέχεια, όντας επικριτικός απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε πως οι αμερικανικοί περιορισμοί έχουν οδηγήσει σε ανεπαρκείς αντιδράσεις στις θανατηφόρες επιθέσεις της Χαμάς κατά δυνάμεων των IDF.

«Στο τέλος της ημέρας, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί», τόνισε με βεβαιότητα. «Αν το κάνουν ξένες δυνάμεις, καλώς. Αν δεν το κάνουν, θα το κάνουμε εμείς», προειδοποίησε.