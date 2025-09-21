Νετανιάχου: Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Κυριακή ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία αποτελεί «τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία».

«Και έχω ακόμη ένα μήνυμα για εσάς: Δεν θα συμβεί. Ένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη», ανέφερε σε δήλωσή του, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Νετανιάχου είπε ότι η απάντηση του Ισραήλ θα ανακοινωθεί όταν επιστρέψει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.