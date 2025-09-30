Νετανιάχου: Συμφώνησα με τον Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων και την επίτευξη των πολεμικών μας στόχων

Στη συμφωνία που κατέληξε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απελευθέρωση των ομήρων και την επίτευξη των «πολεμικών στόχων» του Ισραήλ αναφέρθηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης της κυβέρνησης το βράδυ της Τρίτης.

«Μόλις επέστρεψα από τις ΗΠΑ εκ μέρους της κυβέρνησης και των πολιτών του Ισραήλ. Στον ΟΗΕ, παρουσίασα την αλήθεια για το κράτος του Ισραήλ, τους πολίτες και τους στρατιώτες του. Στην Ουάσινγκτον, κατέληξα σε συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ σχετικά με ένα πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και την επίτευξη όλων των πολεμικών στόχων που έχουμε θέσει. Θα παρουσιάσω μια πιο λεπτομερή έκθεση στα μέλη τόσο της κυβέρνησης όσο και του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας».

Στη συνέχεια, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε τον διορισμό του υποστράτηγου Ντέιβιντ Ζίνι ως διευθυντή της Υπηρεσίας Ασφαλίας του Ισραήλ. «Σήμερα θα διορίσουμε τον υποστράτηγο Ντέιβιντ Ζίνι ως διευθυντή της ISA. Με έχει εντυπωσιάσει πολύ όλα αυτά τα χρόνια και τον γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια – από τις διάφορες θέσεις που κατείχε στον IDF, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις οποίες συνεργάστηκε στενά με την ISA. Έχω δει την αποφασιστικότητά του, την ηγετική του ικανότητα και την ικανότητά του να σκέφτεται έξω από τα καθιερωμένα πλαίσια και να προβλέπει τα γεγονότα πριν αυτά συμβούν.

Πιστεύω ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της ISA, καθώς γνωρίζει το σύστημα αλλά δεν αποτελεί μέρος του. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία και είμαι βέβαιος ότι όλοι θα τον υποστηρίξουν. Αυτή η επιτυχία είναι σημαντική για την ασφάλεια όλων των πολιτών του Ισραήλ.

Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να ευχηθώ και πάλι στους πολίτες του Ισραήλ μια καλή χρονιά. Είθε να γραφτούμε στο Βιβλίο της Ζωής, εσείς, οι υπουργοί της κυβέρνησης και οι οικογένειές σας, οι οικογένειες των ομήρων, οι οικογένειες των θανόντων και, φυσικά, οι τραυματίες, που είναι μεγάλοι ήρωες. Όλοι φέρουν με θάρρος το βαρύ φορτίο που οδήγησε στα μεγάλα επιτεύγματά μας κατά το παρελθόν έτος.

Θα ήθελα επίσης να ευχηθώ καλή χρονιά και να γραφτούν στο Βιβλίο της Ζωής οι ηρωικοί στρατιώτες μας που πολεμούν στο μέτωπο και μας φέρνουν επιτεύγματα που εξασφαλίζουν την αιωνιότητα του Ισραήλ. Εύχομαι σε όλους σας καλή χρονιά και να γραφτείτε στο Βιβλίο της Ζωής», κατέληξε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Νετανιάχου.