Συνέντευξη στο TIME

Για τη Γάζα, το Ιράν, αλλά και την αποτρόπαια επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς στο Ισραήλ, μίλησε ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Time.

Ερωτηθείς για το αν θεωρεί πως πρέπει να ζητήσει «συγγνώμη» για την ενδεχομένως λάθος αντιμετώπιση της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου τόνισε ότι λυπάται βαθιά.

«Φυσικά, φυσικά λυπάμαι βαθύτατα που συνέβη κάτι τέτοιο», ωστόσο πάντα κοιτάζεις πίσω και λες, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει πράγματα που θα το είχαν αποτρέψει;» πρόσθεσε διερωτώμενος.

Αναφερόμενος στους διαδηλωτές που δεν θέλουν να υπηρετήσουν τον ισραηλινό στρατό, σημείωσε πως «η άρνηση να υπηρετήσουν εξαιτίας μιας εσωτερικής πολιτικής συζήτησης - νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, είχε αντίκτυπο».

Israel's embattled Prime Minister Benjamin Netanyahu answers questions on Gaza, Iran, and his country's future https://t.co/3SyW5Vvz7p pic.twitter.com/KqwTBxhMOj