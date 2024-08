Ο Τραμπ αποκαλεί την Χάρις «Καμάμπλα» - Οι θεωρίες για το παρατσούκλι

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμφανίσει την αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, ως αουτσάιντερ.

Στις τελευταίες του αναρτήσεις στα social media, την αποκαλεί «Καμάμπλα», χωρίς, ωστόσο, να έχει δώσει κάποια εξήγηση ή ερμηνεία και όπως φαίνεται, ούτε από το περιβάλλον του γνωρίζουν τι θέλει να πει με αυτό ο Ρεπουμπλικανός.

Ο Τραμπ, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το συγκεκριμένο παρατσούκλι σε ανάρτησή του το βράδυ της Δευτέρας: «Οι άνθρωποι ψηφίζουν με το ΣΤΟΜΑΧΙ τους και οι τιμές των τροφίμων τώρα σπάνε τα ρεκόρ όλων των εποχών λόγω της ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ των Καμάμπλα/ Μπάιντεν. Με αυτούς επικεφαλής, ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ!», ανέφερε.

People vote with their STOMACH, and food is now at an all time high because of Kamabla/Biden INCOMPETENCE. With them in charge, IT WILL ONLY GET WORSE!



Donald Trump Truth Social 07:29 PM EST 08/05/24 @realDonaldTrump