Νετανιάχου σε Μερτς: Η Γερμανία επιβραβεύει την τρομοκρατία της Χαμάς με το εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ

Σε επικοινωνία που είχε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ότι στόχος του Ισραήλ δεν είναι να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να την απελευθερώσει από τη Χαμάς και να παράσχει τη δυνατότητα να εγκατασταθεί εκεί μια ειρηνική κυβέρνηση, ανέφερε το γραφείο του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης στο Χ.

Prime Minister Benjamin Netanyahu said that Israel's goal is not to take over Gaza, but to free Gaza from Hamas and enable a peaceful government to be established there. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 8, 2025

Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου εξέφρασε την απογοήτευσή του με την απόφαση του Βερολίνου να αναστείλει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Μερτς σήμερα, συμπλήρωσε το γραφείο του.

«Αντί να στηρίξει τον δίκαιο πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς, που διέπραξε την πιο φρικτή επίθεση κατά του εβραϊκού λαού από το Ολοκαύτωμα, η Γερμανία επιβραβεύει την τρομοκρατία της Χαμάς επιβάλλοντας εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ», αναφέρει η ανακοίνωση.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with the German Chancellor Friedrich Merz this evening and expressed his disappointment with Merz's decision to embargo arms to Israel. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 8, 2025

Fake news: Ο Νετανιάχου διαψεύδει πληροφορίες ότι καυγάδισε με τον Τραμπ για τη Γάζα

Νωρίτερα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε αναφορά του NBC, σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαπληκτίστηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τον Ιούλιο, όταν οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς ψευδή».

«Είναι ψευδείς ειδήσεις», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού, σύμφωνα με όσα ανέφερε η Jerusalem Post.

Σύμφωνα με το NBC, το οποίο επικαλέστηκε δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ, ο Νετανιάχου είπε στον Τραμπ ότι οι αναφορές για εκτεταμένη πείνα στη Γάζα ήταν ψευδείς και ότι η Χαμάς τις είχε κατασκευάσει.

Η κλήση περιγράφηκε από τους αξιωματούχους ως «μια άμεση, κυρίως μονόπλευρη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση της ανθρωπιστικής βοήθειας», στην οποία ο Τραμπ «μιλούσε κυρίως».

«Οι ΗΠΑ όχι μόνο θεωρούν ότι η κατάσταση είναι τραγική, αλλά την έχουν και υπό την ευθύνη τους λόγω του GHF», είπε ο πρώην αξιωματούχος, αναφερόμενος στο Ανθρωπιστικό Ταμείο της Γάζας που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Μετά την κλήση, ο ειδικός απεσταλμένος Steve Witkoff αποσπάστηκε στη Μέση Ανατολή προκειμένου να ενημερωθεί για ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κατάσταση, την επιστροφή των ομήρων και το τέλος του πολέμου.

Τόσο οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου όσο και οι ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν αρνηθεί να σχολιάσουν την τηλεφωνική κλήση.

Εγκρίθηκε η πρόταση Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Τι προβλέπει

Ενεκρίθη από το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας έπειτα από συνεδρίαση δέκα και πλέον ωρών, η πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου που αφορά στην κατάληψη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό προκειμένου να εξουδετερωθεί η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

Αυτό ανακοίνωσε στα εβραϊκά μέσω της πλατφόρμας X τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται η κατάληψη της πόλης της Γάζας (βόρεια) και η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό «εκτός των ζωνών μάχης».

Κατά την ίδια πηγή, το σχέδιο που εγκρίθηκε προβλέπει «τον αφοπλισμό της Χαμάς», «την επιστροφή των ομήρων, τόσο όσων βρίσκονται στη ζωή όσο και αυτών που έχουν αποβιώσει», την «αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας» και «τον έλεγχο ασφαλείας του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας», καθώς και την «εγκαθίδρυση εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα ανήκει «ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Δεν ξεκαθαρίζεται αν σχεδιάζεται η επιβολή ισραηλινής κατοχής σε όλη τη Δυτική Όχθη, κάτι που ανήγγειλε ο κ. Νετανιάχου την Πέμπτη.

Μιλώντας στο Fox News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως «για να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας, έχουμε σκοπό να απαλείψουμε τη Χαμάς εκεί, να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να είναι ελεύθερος και να περάσουμε (την εξουσία) σε πολιτική διακυβέρνηση που δεν θα είναι η Χαμάς και δεν θα είναι οποιοσδήποτε συνηγορεί υπέρ της καταστροφής του Ισραήλ. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να απαλλάξουμε τους εαυτούς μας και να απελευθερώσουμε τον λαό της Γάζας από την απαίσια τρομοκρατία της Χαμάς».

Το Ισραήλ, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και πρόσθετων διεθνών εταίρων, σκοπεύει να κατακλύσει τη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια, έως και τέσσερις φορές μεγαλύτερη από την τρέχουσα ποσότητα, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ανοίξουν 16 κέντρα ανθρωπιστικής βοήθειας, τα οποία θα βασίζονται στα πρότυπα εκείνων που λειτουργούν από το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας.