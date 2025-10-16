Κυρ. Μητσοτάκης σε Φάμελλο: Γιατί δεν αναγνωρίσατε παλαιστινιακό κράτος; - Υπερασπίζεστε την πολιτική Τσίπρα που σας εγκατέλειψε

Τη διπροσωπία του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το μεσανατολικό ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τριτολογία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για την εξωτερική πολιτική, διερωτώμενος με σκωπτικό ύφος «επί 4,5 χρόνια δεν προλάβατε να αναγνωρίσατε παλαιστινιακό κράτος;». Παράλληλα άφησε αιχμές για τη στάση του κόμματος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας πως «υπερασπίζεστε μια πολιτική ενός πρωθυπουργού που σας άφησε στα κρύα του λουτρού και έφυγε από το κόμμα σας».

Στην αρχή της ομιλίας του ο πρωθυπουργός απάντησε στον κ.Κουτσούμπα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στρατό στην Ουκρανία, και πως η αποστολή της φρεγάτας Bellhara δεν πρόκειται να είναι στον Ειρηνικό.

Αναφορικά με τη Λιβύη και τον καθορισμό των θαλασσίων οικοπέδων είπε ότι η Τρίπολη δεν έχει αμφισβητήσει έμπρακτα μέχρι τώρα την μέση γραμμή κάτι που εκλαμβάνεται ως θετικό. Είναι-είπε- η βάση για μια οριοθέτηση θαλασσίων ζωνώ και αφορά εμάς και όχι την Τουρκία, γιατί το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο.

Απαντώντας στον κ. Ανδρουλάκη είπε ότι η ιστορία έγραψε ότι η Ελλάδα χρεοκόπησε και έσκασε στα χέρια του Γιώργου Παπανδρέου. «Το 2009 αντί η χώρα να ανασκουμπωθεί αμέσως, εσείς τάζατε και μοιράζατε 2 δισ μέχρι το Δεκέμβριο με το σύνθημα "λεφτά υπάρχουν", και μετά η χώρα έσκασε στα χέρια σας» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στο θέμα του καλωδίου, είπε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έργο πρωτίστως για την Κύπρο και καθοριστικής σημασίας για τον Ελληνισμό, αφού μπορεί να άρει την ενεργειακή απομόνωση στην Κύπρο.

«Χαράξαμε οδικό χάρτη με τον κ. Χριστοδουλίδη πως μπορούν να ξεπεραστούν τα θέματα που υπάρχουν και πρέπει πρώτα να επιλυθούν οι όποιες εκκρεμότητες γιατί κάποιοι επιμένουν ότι το έργο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο», τόνισε.

Για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είπε, η κυβέρνηση επέλεξε να μην προχωρήσει σε αναγνώριση γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και όχι με τον Νετανιάχου. Σε αυτή τη συγκυρία η αναγνώριση του κράτους όταν οι συνθήκες είναι ανώριμες, δεν θα προωθούσε τα εθνικά συμφέροντα. Αντίθετα, η μη αναγνώριση μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές με Παλαιστινίους και Ισραήλ είπε.

Η σχέση Ελλάδας - Ισραήλ είναι πάνω από τις κυβερνήσεις και πρέπει να προστατευθεί, υπογράμμισε, ενώ τάχτηκε κατά των εποικισμών στη Δυτική Όχθη.

Σημείωσε, επίσης, ότι είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση των κομμάτων στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής από ότι το Κοινοβούλιο. Στο κλίμα τοξικότητας έχει μπει και η εξωτερική πολιτική και ότι και αν κάνει η κυβέρνηση της προσδίδεται αρνητική χροιά, παρατήρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Απευθυνόμενος στον κ. Φάμμελο, του έθεσε το ερώτημα: Γιατί ως κυβέρνηση δεν αναγνωρίσατε Παλαιστινιακό κράτος; Αφού ήσασταν φιλοπαλαιστίνιοι γιατί επί 4,5 χρόνια δεν το αναγνωρίσατε; Δεν προλάβατε;» και πρόσθεσε ότι καταλάβαινε και η τότε κυβέρνηση ότι δεν ήταν ώριμες οι συνθήκες.

Απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο ο Πρωθυπουργός τον κάλεσε να αρχίσει να σκέπτεται να αναθεωρεί την στάση του για την περίοδο 2015-2019, αναφερόμενος στην παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

«Υπερασπίζεστε μια πολιτική ενός πρωθυπουργού που σας εγκατέλειψε. Θα πάτε στον Τσίπρα; Θα σας πάρει τους βουλευτές;» σχολίασε, προσθέτοντας ότι «είναι θέμα προς συζήτηση όταν ο τέως πρωθυπουργός σας εγκαταλείπει και εσείς επικροτείτε την πολιτική του», ενώ όπως είπε ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει να μην μπει στη Βουλή.

«Καταλαβαίνω ότι σας εκνευρίζουν αυτά που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι εσωτερικό σας θέμα, θα τα λύσετε μεταξύ σας», συνέχισε απαντώντας στις αντιδράσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, είπε ότι «θα έρθει στην εξεταστική όποιος θέλετε και ο "Φραπές" και ο "Χασάπης" και ο Μυλωνάκης, εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο».

Ο κ.Μητσοτάκης σημείωσε ότι η εξεταστική που πηγαίνει την έρευνά της πιο πίσω δείχνει ότι το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι πρόβλημα μόνο αυτής της κυβέρνησης, αλλά έχει διαχρονικά χαρακτηριστικά είπε απευθυνόμενος στον κ.Ανδρουλάκη, προσθέτοντας: «Πιστεύετε εσείς κ.Ανδρουλάκη ότι αυτό το ζήτημα αφορά μόνο στελέχη της ΝΔ και ότι στην Κρήτη τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν είχαν καμία ανάμειξη σε παράνομες επιδοτήσεις. Αυτό δεν εννοείτε; Ας έρθουν όλοι στην εξεταστική, η κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο».

Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα που είπε ότι διαφθορά υπάρχει παντού και όσες υποθέσεις ελέγχονται από τη δικαιοσύνη δεν πρέπει να είναι αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, καλώντας την αντιπολίτευση να μην το εκμεταλλεύεται.