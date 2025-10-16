«Πυρά» Μητσοτάκη σε Ανδρουλάκη: Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε «go back»;

Για υποκρισία απέναντι στα εθνικά θέματα κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του, στη Βουλή. Απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη «σκηνική παρουσία» της Ελλάδας στο Σαρμ ελ Σειχ σημείωσε ότι «αν δεν είχαμε προσκληθεί θα λέγατε "η Ελλάδα περιφρονήθηκε" και τώρα που πήγαμε σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία. Εσείς τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε «go back, κ. Τραμπ;». Θα κάνατε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έκαναν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι βρέθηκαν εκεί;

Δείτε το βίντεο με τη Δευτερολογία του πρωθυπουργού:

Ο πρωθυπουργός ανέφερε αρχικά:

«Το θεωρώ βαθύτατη περιφρόνηση που όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης μίλησαν τον διπλάσιο χρόνο απ' όσο προβλέπεται. Ένα δεύτερο σχόλιο, το οποίο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και όσα έγιναν στη χθεσινή ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό νομοσχέδιο. Άκουσα τη συζήτηση και θα νόμιζε κανείς ότι έχει επέλθει εργασιακός μεσαίωνας. Όταν όμως είδαμε τα αποτελέσματα, 47 άρθρα ψηφίστηκαν από 180 βουλευτές. Και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ για να μην αναγκαστεί να ψηφίσει άρθρα που ήταν υπέρ των εργαζομένων, αποφάσισε να αποχωρήσει για να μην φανεί η υποκρισία του».

Και στη συνέχεια πρόσθεσε σχετικά με την παρουσία του στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο για την ειρήνευση στη Γάζα ότι: «Θέλω να σχολιάσω αυτά τα οποία άκουσα από τον κ. Ανδρουλάκη. Αναρωτιέμαι, τι θα λέγατε αν δεν είχαμε προσκληθεί στην Αίγυπτο; Ότι η Ελλάδα περιφρονήθηκε. Και τώρα σας ενόχλησε, η σκηνική παρουσία μου. Εσείς αν ήσασταν εκεί, τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε go back;».

Και πρόσθεσε σχετικά με τη θέση της Ελλάδας για τον πόλεμο στη Γάζα: «Την 8η Οκτωβρίου έγινε μια επίθεση από τη Χαμάς όπου δολοφονήθηκαν 1.200 Ισραηλινοί. Αυτό δεν υπάρχει για εσάς; Έχω αναφέρει και στον κ. Νετανιάχου ότι η στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Δεν με έχετε ακούσει που τα έχω πει κ. Κωνσταντοπούλου;

Η στάση μας στα ζητήματα αυτά είναι απολύτως ξεκάθαρη. Η στάση μας που έχουμε αυτή τη στιγμή έντιμες σχέσεις και με την Παλαιστινιακή Αρχή και με τον παλαιστινιακό λαό και με το κράτος του Ισραήλ, δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο στην περιοχή.

Η Γαλλία αναγνώρισε την Παλαιστίνη, αλλά θεωρείτε ότι έπαιξε κάποια διαφορά; Το στυλ του Τραμπ μπορεί να ξενίζει, αλλά θα σας συνιστούσα κύριε Ανδρουλάκη να είστε πιο προσεκτικός όταν αναφέρεστε στον κ. Τραμπ, τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, ενός στρατηγικού εταίρου της Ελλάδας.

Κύριε Ανδρουλάκη, εγώ είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδας, εξυπηρετώ τα ελληνικά συμφέροντα, ενισχύω τις ένοπλες δυνάμεις και φροντίζω η Ελλάδα να μην είναι το ρεντίκολο που ήταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», είπε.

Και πρόσθεσε: «Δεν ήταν η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο επί των ημερών σας; Δεν ήταν περίγελος επί των ημερών σας με το δημοψήφισμα; Τα ξεχάσατε αυτά;», ανέφερε απευθυνόμενος σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά είπε: «Η Τουρκία μπορεί να ενοχλήθηκε που η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη διαπραγμάτευση με τη Chevron. Και γι' αυτό ο Τούρκος πρόεδρος μπορεί να μην θέλησε να συναντηθεί μαζί μας. Δεν είναι η πρώτη φορά. Όταν δίναμε τη μάχη στον Έβρο, ο κ. Ερντογάν έλεγε ''ποιος είναι ο κος Μητσοτάκης; Εγώ δεν μιλάω μαζί του.''. Εγώ τότε έλεγα ότι εμείς επιδιώκουμε το διάλογο παρά τις διαφορές μας, Το ίδιο λέω και τώρα. Αν η Τουρκία θέλει να εξασφαλίσει κονδύλια από το SAFE θα πρέπει να ξέρει ότι αυτό περνάει από τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας.

Η Ελλάδα δεν επιδιώκει τη ρήξη με την Τουρκία. Αλλά η πρόοδος στις σχέσεις με την Τουρκία περνά από τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών της ΕΕ. Για να έρθει πιο κοντά η Τουρκία στην ΕΕ πρέπει να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ελλάδα και την Τουρκία. Και μακάρι να το καταφέρουμε».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα που αναγνώρισε το Ισραήλ, γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου αρνούνταν να το κάνει. Και η αναγνώρισή του ήταν η πρώτη απόφαση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Πρέπει να βλέπουμε την ιστορία με τα θετικά και τα αρνητικά της. Εγώ έχω παραδεχτεί ότι η είσοδος της Κύπρου ήταν μια επιτυχία της Κύπρου, του ελληνισμού και ναι και της κυβέρνησης Σημίτη. Είναι όμως επίσης αλήθεια ότι η καθιέρωση των γκρίζων ζωνών έγινε στα Ίμια πάλι επί κυβέρνησης Σημίτη».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ αναφέροντας: «Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα πολύ κοντά στη Ρωσία. Αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Αν θεωρούμε σαν Ευρώπη ως πρώτη απειλή τη Ρωσία θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ αυτόν που παίζει τον ρόλο του επιτήδειου ουδέτερου».

Σχετικά με την άμυνα ανέφερε: «Ήμουν από τους πρώτους ηγέτες που μίλησα μαζί με τον Μακρόν για την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει τη δική της συλλογική άμυνα. Και είναι αλήθεια ότι για πολλά χρόνια το είχε παραμελήσει η Ευρώπη αυτό. Για πολλά χρόνια τα κράτη μέλη της ΕΕ ξόδευαν λιγότερο από το 1% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες και ξόδευαν περισσότερα για τη δημιουργία κοινωνικού κράτους. Εμείς σαν Ελλάδα δεν είχαμε την πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό.

Σαν χώρα έχουμε καταφέρει κάτι αξιοθαύμαστο. Ξοδεύουμε 3% του ΑΕΠ για την άμυνά μας και πολύ καλά κάνουμε. Ταυτόχρονα, η χώρα καταφέρνει και έχει πρωτογενές πλεόνασμα άνω του 2%. Άκουσα αυτές τις πολλές ωραίες θεωρίες της Αριστεράς, ότι η άμυνα ξεκινά από τη διπλωματία. Αλήθεια; Ας γίνουμε τότε σαν την Κόστα Ρίκα. Η άμυνα της χώρας ξεκινά από τη δημιουργία ισχυρής άμυνας και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Ας μην μιλήσουμε κύριε Φάμελλε για την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων που παραλάβαμε το 2019».

Και πρόσθεσε σχετικά με την ευρωπαϊκή άμυνα: «Στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης υπάρχει μια μεγάλη κρίση, ωστόσο όλες οι επενδύσεις που γίνονται για την άμυνα της Ευρώπης, πρέπει να αφορά τα σύνορα της Ευρώπης συνολικά».

Στη συνέχεια αναφερόμενος στον κ. Ανδρουλάκη ανέφερε: «Είπατε κάτι που μου έκανε πολλή εντύπωση κύριε Ανδρουλάκη και θα σας ζητούσα να το ανακαλέσετε. Είπατε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία της ελληνικής ευρωπαϊκής πολιτικής ήταν η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ. Όχι κύριε Ανδρουλάκη, η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Καλό είναι να τακτοποιούμε τα της ιστορίας. Η μεγαλύτερη εθνική επιτυχία της χώρας ήταν η είσοδος της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, έργο αποκλειστικά του Κωνσταντίνου Καραμανλή, το οποίο πολεμήθηκε από όλη την τότε αντιπολίτευση. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν αυτός που έλεγε τότε ''ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο''».

Στο τέλος της δευτερολογίας του ο πρωθυπουργός είπε: «Κλείνω κύριε πρόεδρε εκφράζοντας για ακόμη μια φορά την πίστη μου ότι η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να παίξει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια της Αν. Μεσογείου. Είμαστε μια χώρα, της οποίας η φωνή ακούγεται. Δεν είμαστε πλέον μια χώρα επαίτης όπως ήμασταν δυστυχώς την περίοδο των τριών μνημονίων. Έχουμε στρατηγικές συμμαχίες όχι μόνο με τις ΗΠΑ αλλά με όλες τις χώρες του Κόλπου. Είμαστε μια χώρα μεσαίου μεγέθους που ασκεί πολιτική με υπευθυνότητα με βάση το εθνικό συμφέρον. Ξέρουμε τα όρια και τις δυνατότητές μας».