Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα διευκρινίσεις από τον Λευκό Οίκο, μετά την πληροφορία ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ενδέχεται να έχουν επικοινωνήσει με το ιρανικό καθεστώς, σύμφωνα με το Axios.

Η κίνηση του Νετανιάχου υπογραμμίζει τις ανησυχίες της ισραηλινής κυβέρνησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επιδιώκουν κατάπαυση του πυρός πριν το Ισραήλ επιτύχει όλους τους στρατιωτικούς του στόχους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έλαβαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα πληροφορίες που ενίσχυσαν τις υποψίες ότι είχε υπάρξει κάποια μορφή επικοινωνίας μεταξύ Ιράν και κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός.

Τη Δευτέρα, ο Νετανιάχου επικοινώνησε με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ζητώντας διευκρινίσεις για το αν είχαν πραγματοποιηθεί τέτοιες συνομιλίες ή ανταλλαγή μηνυμάτων. «Ο Λευκός Οίκος είπε στον Μπίμπι ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν μιλούσε με τους Ιρανούς πίσω από την πλάτη του», ανέφερε πηγή προσκείμενη στο θέμα.

Αμερικανός αξιωματούχος επισήμανε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο σύμβουλος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, επικοινωνούν σχεδόν καθημερινά με τον Νετανιάχου, τον επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, και άλλους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η ίδια πηγή τόνισε ότι, παρά τις παλαιότερες εντάσεις, ο τελευταίος μήνας χαρακτηρίζεται από στενή συντονισμένη συνεργασία. «Ξέρουν ότι δεν μιλάμε με τους Ιρανούς», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Αμερικανός αξιωματούχος και άλλη πηγή με γνώση των εξελίξεων ανέφερε ότι το Ιράν, τις τελευταίες ημέρες, απέστειλε μηνύματα στην κυβέρνηση Τραμπ μέσω κρατών του Κόλπου και άλλων περιοχών, τα οποία όμως οι ΗΠΑ δεν απάντησαν. «Αντιμετωπίσαμε αυτά τα μηνύματα ως ανοησίες», σημείωσε ο αξιωματούχος στο Axios.

Οι New York Times ανέφεραν την Τετάρτη ότι στελέχη του υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν επικοινώνησαν έμμεσα με τη CIA μέσω υπηρεσίας πληροφοριών τρίτης χώρας, προτείνοντας συζήτηση όρων για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ ή ο Τζάρεντ Κούσνερ δεν είχαν καμία συνομιλία με τον Αλί Λαριτζανί, τον Αμπάς Αραγτσί ή οποιονδήποτε άλλον από το ιρανικό καθεστώς από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος σε ενημέρωση δημοσιογράφων την Τρίτη.

Και ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε την Τρίτη το ενδεχόμενο συνομιλιών με το ιρανικό καθεστώς.

«Η αεράμυνά τους, η αεροπορία τους, το ναυτικό τους και η ηγεσία τους έχουν καταστραφεί. Θέλουν να μιλήσουν. Τους είπα “πολύ αργά!”», έγραψε στο Truth Social.

