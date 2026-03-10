Νετανιάχου σε ιρανικό λαό: Έχετε την ευκαιρία να απομακρύνετε το καθεστώς του Αγιατολάχ - Να είστε έτοιμοι

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δημοσίευσε ένα μήνυμα στο X στο οποίο απευθύνεται στον ιρανικό λαό, λέγοντας ότι έχουν την ευκαιρία να ανατρέψουν το καθεστώς και προτρέποντάς τους να δράσουν.

Ο Νετανιάχου απευθυνόμενος στον λαό του Ιράν, αναφέρει πως «ζητήσατε βοήθεια και η βοήθεια ήρθε», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι ο «καλύτερος σύμμαχός τους. «Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, και αυτή η ώρα πλησιάζει γρήγορα, θα σας παραδώσουμε τη σκυτάλη. Να είστε έτοιμοι να αδράξετε τη στιγμή!».

«Λαέ του Ιράν, διεξάγουμε έναν ιστορικό πόλεμο για την ελευθερία. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για εσάς να απομακρύνετε το καθεστώς του Αγιατολάχ και να κερδίσετε την ελευθερία σας. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χτυπάμε τους τυράννους της Τεχεράνης πιο σκληρά από ποτέ. Ο Αγιατολάχ δεν υπάρχει πια, και ξέρω ότι δεν θέλετε να αντικατασταθεί από έναν άλλο τύραννο. Επομένως, πρέπει να δράσετε. Δημιουργούμε τις συνθήκες για να το κάνετε.

Έχουμε χτυπήσει αμέτρητους στόχους του καθεστώτος. Έχουμε εξουδετερώσει χιλιάδες κακοποιούς του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και εκατοντάδες από τους εκτοξευτές πυραύλων τους. Εστιάζουμε σε στόχους του καθεστώτος και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην βλάψουμε τον λαό του Ιράν. Είμαστε ο σύμμαχός σας. Ο καλύτερος σύμμαχός σας.

Σεβόμαστε πλήρως την κυριαρχία, τον πολιτισμό και την κληρονομιά σας. Ζητήσατε βοήθεια και η βοήθεια έφτασε. Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε με αυξανόμενη δύναμη τους τυράννους που σας τρομοκρατούσαν επί δεκαετίες. Οι αγιατολάχ και οι ακόλουθοί τους έχουν τραπεί σε φυγή – αλλά αυτοί οι δειλοί δεν έχουν πουθενά να κρυφτούν. Τις επόμενες μέρες θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για να αδράξετε το πεπρωμένο σας. Τα όνειρά σας θα γίνουν πραγματικότητα. Όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, και αυτή η ώρα πλησιάζει γρήγορα, θα σας παραδώσουμε τη σκυτάλη. Να είστε έτοιμοι να αδράξετε τη στιγμή!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Kυβερνητική εκπρόσωπος του Ισραήλ: Σε πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ - Στόχος η πτώση του ιρανικού καθεστώτος

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε εξέλιξη και τις διεθνείς πιέσεις να εντείνονται, η κυβερνητική εκπρόσωπος του Ισραήλ, Σος Μπεντροσιάν, μίλησε νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ για τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, τον συντονισμό με τις ΗΠΑ και τους στρατηγικούς στόχους του Τελ Αβίβ.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, η εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης τόνισε ότι η επιχείρηση «Βρυχηθμός του Λιονταριού» εξαρχής θεωρούνταν μια διαδικασία που θα απαιτήσει χρόνο.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει πει από την αρχή της επιχείρησης ότι θα πάρει χρόνο. Φυσικά είμαστε σε πλήρη συντονισμό με τον πρόεδρο Τραμπ και τις δυνάμεις των ΗΠΑ», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η διάρκεια των επιχειρήσεων συνδέεται με τη δομή του ιρανικού καθεστώτος και την παρουσία στρατιωτικών στόχων σε πολλές περιοχές της χώρας.

«Το ιρανικό καθεστώς είναι βαθιά ριζωμένο μέσα στο Ιράν και εισχωρεί στον άμαχο πληθυσμό. Αυτό ακριβώς κάνουν και οι τρομοκρατικές οργανώσεις-δορυφόροι του. Το Ιράν είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, με περίπου 90 εκατομμύρια ανθρώπους, και υπάρχουν τρομοκρατικοί στόχοι παντού», σημείωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν στόχους σε διάφορα σημεία της χώρας, τόσο πάνω όσο και κάτω από το έδαφος.

«Πριν από λίγες ημέρες έπρεπε να χτυπήσουμε το υπόγειο καταφύγιο του πρώην Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, καθώς εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως υποδομή τρομοκρατών», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μπορούν να λαμβάνουν κοινές αποφάσεις και να κινούνται συντονισμένα, η εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας.

«Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν τη στενότερη σχέση από ποτέ. Ένας από τους συμβούλους του πρωθυπουργού μας είπε πρόσφατα ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρωθυπουργός Νετανιάχου αποτελούν την πιο ισχυρή ομάδα δράσης στην ιστορία», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, ο βαθμός συντονισμού μεταξύ των δύο κυβερνήσεων αποτυπώνεται και στη συνεργασία των στρατιωτικών δυνάμεων.

«Δεν έχουμε δει στο παρελθόν τον ίδιο συντονισμό. Αυτό φαίνεται στους στρατούς και στις δυνάμεις μας. Προχωράμε χέρι-χέρι με τον ίδιο στόχο και την ίδια αποστολή: να ρίξουμε άμεσα το καθεστώς των Αγιατολάδων, το οποίο αποτελεί άμεση απειλή και για τις δύο χώρες», κατέληξε.

