Νετανιάχου: Ο πόλεμος με τους αντιπάλους του Ισραήλ στην περιοχή δεν τέλειωσε

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες Δευτέρα σε ομιλία του στην Κνέσετ πως η αναμέτρηση με τους εχθρούς του Ισραήλ, ειδικά στον Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας, απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει.

Ειδικότερα, στην ομιλία, που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, ο Νετανιάχου υποστήριξε πως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζονται και δεν εγκαταλείπουν τον στόχο τους να καταστρέψουν το Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε ακόμη πως η κυβέρνησή του είναι αποφασισμένη να επιβάλει την τήρηση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκαν υπό πίεση των ΗΠΑ με «σιδηρά πυγμή».

Οι ανησυχίες εντείνονται στον Λίβανο για νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

Παρά την κατάπαυση του πυρός σε εφαρμογή για σχεδόν έναν χρόνο, το Ισραήλ, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ πως ανασυγκροτεί τον στρατιωτικό της βραχίονα, εξαπολύει σχεδόν καθημερινά αεροπορικές επιδρομές στην λιβανική επικράτεια.

Με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον, η κυβέρνηση του Ισραήλ απαιτεί τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ από τη Βηρυτό, με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο, Τομ Μπαράκ να διαμηνύει πως η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει περαιτέρω μέτρα αν το κίνημα δεν συμμορφωθεί.

Ο Νετανιάχου διαβεβαίωσε ότι ήταν η στρατιωτική πίεση στη Χαμάς, ειδικά η επιχείρηση για να καταληφθεί η πόλη της Γάζας, κι η διπλωματική πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης για την απομόνωση της τρομοκρατικής ομάδας σε διεθνές επίπεδο τα στοιχεία που υπήρξαν κλειδιά για να επαναπατριστούν οι εναπομείναντες όμηροι στη ζωή κι οι περισσότεροι αποβιώσαντες.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει της συμφωνίας, επαναπατρίστηκαν οι τελευταίοι 20 ζωντανοί όμηροι και άλλοι 24 αποβιώσαντες. Μένουν να εντοπιστούν ακόμη τέσσερα λείψανα ομήρων στα συντρίμμια στον παλαιστινιακό θύλακο.