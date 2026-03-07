Νετανιάχου: Ο πόλεμος κατά του Ιράν θα συνεχιστεί αμείωτος και χωρίς συμβιβασμούς

«Ο πόλεμος κατά του Ιράν θα συνεχιστεί αμείωτος και χωρίς συμβιβασμούς», δήλωσε σε μήνυμά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι το Ισραήλ διαθέτει «οργανωμένο σχέδιο με πολλές εκπλήξεις» για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν, με στόχο «να αποσταθεροποιηθεί το καθεστώς, να καταστεί δυνατή η αλλαγή».

Απευθυνόμενος σε μέλη των Φρουρών της Επανάστασης, ο Νετανιάχου λέει: «Είστε κι εσείς στο στόχαστρό μας. Όποιος καταθέσει το όπλο του, δεν θα πάθει τίποτα. Όποιος δεν το κάνει, το αίμα του θα είναι στο κεφάλι του».

Στρέφοντας το μήνυμά του προς τον ιρανικό λαό, δηλώνει ότι «η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει». Όπως υποστηρίζει, το Ισραήλ «δεν προσπαθεί να διαιρέσει το Ιράν», αλλά «προσπαθεί να ελευθερώσει το Ιράν». Προσθέτει, ωστόσο, ότι στο τέλος «εξαρτάται από εσάς» να ελευθερώσετε το Ιράν, προβλέποντας ότι αυτό θα οδηγήσει σε ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Ο Νετανιάχου αναφέρει επίσης ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνάντησή τους τον Δεκέμβριο, του είπε: «Μπίμπι, πρέπει να σταματήσουμε το Ιράν με κάθε κόστος από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Παράλληλα, ευχαριστεί τον Τραμπ για την «ιστορική ηγεσία» του στο «σύμφωνο ΗΠΑ–Ισραήλ που είναι ισχυρότερο από ποτέ». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δηλώνει ακόμη ότι το Ισραήλ «στέκεται στο πλευρό» των άλλων χωρών που έχουν δεχθεί επίθεση από το Ιράν και υποστηρίζει ότι «πολλά κράτη» απευθύνονται στο Ισραήλ ζητώντας συνεργασία.

Στη συνέχεια επιτίθεται στον ΟΗΕ για τη σιωπή του, ενώ –όπως λέει– Ιρανοί σφαγιάζονταν, και στρέφεται επίσης κατά δυτικών ηγετών για την «αδυναμία και τη χαλαρότητά» τους, κατηγορώντας τους ότι εγκατέλειψαν τον ιρανικό λαό. Αναφερόμενος στον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο Νετανιάχου θέτει το ερώτημα: «Όταν ο Χαμενεΐ έσφαζε Ιρανούς, πού ήταν ο ΟΗΕ; Πού βρίσκονταν πολλά κράτη της Δύσης;»

«Πολλές χώρες βλέπουν σήμερα ακριβώς σε ποιον μπορούν να στηριχθούν», δηλώνει, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ είναι ένας φάρος ισχύος και ελπίδας».

Ο Νετανιάχου απευθύνει προειδοποίηση και προς την κυβέρνηση του Λιβάνου, λέγοντας: «Είναι δική σας ευθύνη να εφαρμόσετε τη συμφωνία εκεχειρίας του 2024. Είναι δική σας ευθύνη να αφοπλίσετε τη Χεζμπολάχ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν η λιβανική κυβέρνηση δεν το πράξει, οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ θα φέρουν καταστροφή στον Λίβανο.

«Ήρθε η ώρα και για εσάς να πάρετε τη μοίρα σας στα χέρια σας», αναφέρει.

Κλείνοντας, ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να προστατεύσει τις πόλεις μας και τους πολίτες μας».