Νετανιάχου: Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη Ναμπί Τσιτ στην κοιλάδα Μπεκάα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σε ανάρτηση στο X, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες πραγματοποίησαν ειδική αποστολή στην περιοχή με στόχο τον εντοπισμό των λειψάνων του Ρον Αράντ, Ισραηλινού αεροπόρου που είχε αιχμαλωτιστεί στον Λίβανο πριν από περίπου 40 χρόνια.
Πρόσθεσε ότι η επίθεση «δεν έφερε τα ευρήματα που αναζητούσαμε».
