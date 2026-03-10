Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα δημιουργήσει ειδικό προϋπολογισμό για τον πόλεμο με το Ιράν (vid)

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ δημοσίευσαν βίντεο στο οποίο αναφέρονται στον κρατικό προϋπολογισμό και στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου.

Στο μήνυμα, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ θα δημιουργήσει ειδικό προϋπολογισμό ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων σέκελ για τη χρηματοδότηση του πολέμου. Επίσης, ισχυρίστηκε ότι η οικονομία του Ισραήλ παραμένει ισχυρή παρά τη σύγκρουση.

Από την πλευρά του ο Σμότριχ δήλωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ θα συνεδριάσει απόψε για να εγκρίνει τον ειδικό προϋπολογισμό για τον πόλεμο. Είπε ότι ο προϋπολογισμός είναι «επένδυση» και «όχι δαπάνη».

בעצה אחת עם ראש הממשלה ועם השותפים שיש לנו בקואליציה, ברקע מלחמת הקיום ההכרחית שאנחנו מנהלים כפי שציינת להשמדת ציר הרשע האיראני, אנחנו מתכנסים עכשיו להעברה מיידית של תקציב המדינה, כשבמרכזו נעביר את התוספת הנדרשת לתקציב הביטחון למימון המלחמה. כפי שציין ראש הממשלה, מדובר בעשרות של… pic.twitter.com/wu1IvjqChI — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) March 10, 2026

Σύμφωνα με το Bloomberg το Υπουργικό Συμβούλιο θα αυξήσει τον προϋπολογισμό κατά 13 δισ. δολάρια.

Η ανάρτηση του υπουργού Οικονομικών

«Σε συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό και τους εταίρους μας στον συνασπισμό, με φόντο τον απαραίτητο αγώνα επιβίωσης που διεξάγουμε, όπως αναφέρατε, για να καταστρέψουμε τον ιρανικό άξονα του κακού, συγκαλούμαστε τώρα για την άμεση προώθηση τροποποίησης του κρατικού προϋπολογισμού, με επίκεντρο τη μεταφορά της απαιτούμενης πρόσθετης χρηματοδότησης στον αμυντικό προϋπολογισμό για τη στήριξη του πολέμου. Όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, πρόκειται για δεκάδες δισεκατομμύρια σέκελ. Δεν πρόκειται για δαπάνη· πρόκειται για επένδυση.

Για να επιτύχουμε σε αυτή την προσπάθεια, αφήνουμε προς το παρόν στην άκρη αμφιλεγόμενα ζητήματα που δεν είναι κατάλληλα για περίοδο πολέμου. Θέτουμε στο περιθώριο τον νόμο περί στρατολόγησης, ο οποίος δεν θα προχωρήσει αυτή τη στιγμή, καθώς και μια σειρά μεταρρυθμίσεων για τις οποίες δεν έχει ακόμη επιτευχθεί ευρεία συμφωνία. Ο πόλεμος είναι περίοδος ενότητας και εθνικής ευθύνης. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρωθυπουργέ, καθώς και όλα τα μέλη της κυβέρνησης και του συνασπισμού.

Ως Υπουργός Οικονομικών τα τελευταία τρία χρόνια, κλήθηκα να ηγηθώ της οικονομίας του Ισραήλ και να λάβω δύσκολες αποφάσεις, ιδίως σε αυτή τη συγκυρία. Δεν είναι μυστικό ότι ο Πρωθυπουργός και εγώ επιθυμούσαμε να φέρουμε περισσότερα καλά νέα στους πολίτες του Ισραήλ με αυτόν τον προϋπολογισμό, δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση του κόστους ζωής. Ωστόσο, η ευθύνη που βαραίνει τους ώμους μας απαιτεί να επικεντρωθούμε στην άμεση ψήφιση του προϋπολογισμού για την ασφάλεια του κράτους και την ευημερία των πολιτών του.

Η άμεση ψήφιση του προϋπολογισμού θα μας επιτρέψει, αν θέλει ο Θεός, να κερδίσουμε τον πόλεμο, να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες του Ισραήλ σε πολλούς τομείς, να διαμορφώσουμε μια νέα περιφερειακή τάξη στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο το Κράτος του Ισραήλ ως περιφερειακή και παγκόσμια δύναμη, και να θέσουμε το Κράτος του Ισραήλ σε τροχιά επιταχυνόμενης ανάπτυξης, προόδου και ευημερίας τα επόμενα χρόνια. Μαζί, κύριε Πρωθυπουργέ, θα κερδίσουμε - αν θέλει ο Θεός - τόσο τον πόλεμο όσο και τη μάχη της οικονομίας».

