Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα αυξήσει τις επιθέσεις σε Λίβανο και Ιράν

Το Ισραήλ θα εντείνει τις επιθέσεις του κατά της Χεζμπολάχ και του Ιράν, δήλωσε ο πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην αεροπορική βάση Palmachim, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατζ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των IDF, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ.

«Η Χεζμπολάχ έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος όταν μας επιτέθηκε», ανέφερε ο Νετανιάχου σχετικά με τις επιθέσεις με πυραύλους της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες. «Έχουμε ήδη απαντήσει δυναμικά και θα απαντήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη και επιπλέον ισχύ».

Η Χεζμπολάχ, είπε, σέρνει τον Λίβανο σε πόλεμο «αποκλειστικά και μόνο λόγω του θανάτου εκείνου του μαζικού δολοφόνου με τον οποίο δεν έχουν καμία σχέση», αναφερόμενος στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε. Το Ιράν είναι ο βασικός υποστηρικτής της Χεζμπολάχ.

«Πρέπει να κοιτάξουν το συμφέρον τους και θα ήταν καλό να το κάνουν γρήγορα. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για την άμυνά μας», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου υποσχέθηκε επίσης ότι το Ισραήλ «θα συνεχίσει να πλήττει το Ιράν με ισχύ».

«Οι πιλότοι μας βρίσκονται πάνω από τους ουρανούς του Ιράν και της Τεχεράνης, καθώς και πάνω από τους ουρανούς του Λιβάνου», δήλωσε.