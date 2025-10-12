Νετανιάχου: Το Ισραήλ είναι έτοιμο να υποδεχθεί αμέσως όλους τους ομήρους που κρατά η Χαμάς

Το Ισραήλ είναι «έτοιμο να υποδεχθεί αμέσως όλους» τους ομήρους που κρατά η Χαμάς και οι σύμμαχοί της στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα ανακοίνωση του γραφείου του.

Μια συμφωνία που συνάφθηκε την Πέμπτη προβλέπει την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστίνιων κρατουμένων έναντι της επιστροφής στο Ισραήλ των 48 ομήρων από τη Γάζα, μεταξύ των οποίων 47 (εκ των οποίων 27 νεκροί) απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ.

Χαμάς: Είμαστε έτοιμοι να απελευθερώσουμε τους ομήρους σήμερα

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, στους 20 ανέρχεται ο αριθμός των ζωντανών ομήρων οι οποίοι μάλιστα θα μπορούσαν να απελευθερωθούν ακόμη και σήμερα, αναφέρει η Χαμάς σε μήνυμά της το οποίο εστάλη στο Ισραήλ μέσω μεσολαβητών.

Η Wall Street Journal επικαλείται πηγές που έχουν γνώση επί του θέματος. Από την πλευρά τους, Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι η Ιερουσαλήμ έχει λάβει ενδείξεις ότι η Χαμάς επιδιώκει να προωθήσει την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, σήμερα.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η τρομοκρατική οργάνωση έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία πριν από την άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Ισραήλ αύριο το πρωί.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την πιθανή επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος. Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι ανέμεναν την απελευθέρωση των ομήρων τη Δευτέρα το πρωί.

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των ομήρων

Την ίδια ώρα, ολοένα και μεγαλώνει η αγωνία φίλων και συγγενών καθώς πλησιάζει η ώρα που θα αγκαλιάσουν και πάλι τα αγαπημένα τους πρόσωπα στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ- Χαμάς για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων.

Όπως φαίνεται, η αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των ομήρων έχει ξεκινήσει αφού η Χαμάς ανακοίνωσε πως έχει σκοπό να αρχίσει να απελευθερώνει ομήρους αύριο Δευτέρα το πρωί, όπως προβλέπεται, λίγο πριν αρχίσει «σύνοδος ειρήνης» στο Σαρμ ελ Σέιχ. Η συμφωνία βάση του σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ προβλέπει την απελευθέρωση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ως αύριο πριν από το μεσημέρι (τοπική ώρα) των 48 ομήρων που απομένουν, ζωντανών ή νεκρών.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και άλλους 1.700 Παλαιστίνιους που αιχμαλωτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

«Εστιάζουμε στο φιλί, στις αγκαλιές, στη μυρωδιά του», δήλωσε ο Οφίρ Μπρασλάβσκι στο CNN το Σάββατο, πατέρας του ομήρου Ρομ Μπρασλάβσκι. «Πολλές σκέψεις περνούν από το μυαλό μου», είπε, τονίζοντας ότι δεν περίμενε τίποτα άλλο παρά την επανένωση. «Κάθε δευτερόλεπτο μοιάζει σαν να διαρκεί για πάντα, απλώς περιμένουμε τη στιγμή που θα μας καλέσουν – στο Ρε'ιμ (το σημείο συνάντησης) και μετά στο νοσοκομείο», είπε.

Από την πλευρά της, η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ξεκίνησε τη μεταφορά κρατουμένων από διάφορα κέντρα κράτησης σε δύο φυλακές πριν από την απελευθέρωσή τους. Μια λίστα που δημοσιεύθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα της ισραηλινής κυβέρνησης την Παρασκευή απέκλειε τα ονόματα αρκετών γνωστών Παλαιστινίων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένου του δημοφιλούς πολιτικού Μαρουάν Μπαργούτι.

Χθες, Σάββατο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ, ενόψει της αναμενόμενης απελευθέρωσης Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς.

Απευθυνόμενος στο πλήθος, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι όμηροι «επιστρέφουν σπίτι» και επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ που κατέστησε δυνατή την εκεχειρία στη Γάζα και τη συμφωνία επιστροφής των ομήρων.

Χαμάς: Παραιτούμαστε από τον έλεγχο της Γάζας μετά τον πόλεμο

Στο μεταξύ, η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει στη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τη λήξη του πολέμου, όπως αναφέρει πηγή της τρομοκρατικής οργάνωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, δύο ημέρες μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

«Για τη Χαμάς, η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας είναι ένα διευθετημένο θέμα. Η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει καθόλου στη μεταβατική φάση, κάτι που σημαίνει πως έχει απαρνηθεί τον έλεγχο της Λωρίδα της Γάζας, όμως παραμένει ένα θεμελιώδες στοιχείο της παλαιστινιακής κοινωνίας», είπε στο AFP αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα, η τρομοκρατική οργάνωση δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν ένοπλα μέλη που ανήκουν στον εσωτερικό μηχανισμό ασφαλείας της και έχουν ως αποστολή τη διατήρηση της τάξης στη Λωρίδα. Τα μέλη αυτά εμφανίστηκαν δημόσια για πρώτη φορά μετά την προηγούμενη εκεχειρία, σε μια κίνηση που φαινόταν να αποτελεί περιορισμένη επίδειξη δύναμης.

Σύνοδος Κορυφής για τη Γάζα

Και ενώ Ισραήλ και Χαμάς προετοιμάζονται για τις ανταλλαγές, στην Αίγυπτο αύριο, Δευτέρα 20 ηγέτες θα συναντηθούν με στόχο «τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, την ενίσχυση των προσπαθειών για την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την εγκαινίαση μιας νέας εποχής περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

Επιπλέον, αναμένεται να συζητήσουν τα επόμενα βήματα της συμφωνίας με την αγωνία για το αν θα τηρηθεί η εκεχειρία να παραμένει καθώς η τρομοκρατική οργάνωση ανακάλεσε πάνω από 7.000 μέλη της, προκειμένου να ανακτήσουν τον έλεγχο των περιοχών που εκκενώθηκαν από τα ισραηλινά στρατεύματα, μετά την αποχώρησή τους με βάση τα συμφωνηθέντα για την κατάπαυση πυρός.

Εκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Κύπρου θα παραστούν επίσης, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα ομόλογός του, Τζόρτζια Μελόνι, και ο Πέδρο Σάντσεθ της Ισπανίας. Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, επιβεβαίωσε επίσης την παρουσία του, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Ισραήλ και Χαμάς δεν αναμένεται να συμμετέχουν στη Σύνοδο.

Η σύνοδος κορυφής προγραμματίστηκε μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή κρατουμένων ύστερα από έντονες έμμεσες διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ-Σέιχ τις τελευταίες ημέρες.



