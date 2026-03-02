Το ιρανικό καθεστώς θα «απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα» αν καταφέρει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και τα μέσα για να τα χρησιμοποιήσει. «Γι' αυτό αποφασίσαμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, αλλά με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε και πολλούς άλλους».

Αυτό υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την επίσκεψή του, νωρίτερα, στο Μπεΐτ Σεμές, στο σημείο όπου εννέα άτομα σκοτώθηκαν έπειτα από ιρανική πυραυλική επίθεση.

«Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον μεγάλο μας φίλο και μεγάλο ηγέτη του κόσμου Ντόναλντ Τραμπ που συμμετέχει μαζί μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για τη σωτηρία του κόσμου», συμπλήρωσε ο Νετανιάχου, αναφέροντας ότι το Ισραήλ «φέρνει» την ελευθερία στους Ιρανούς, ενεργώντας «για το καλό της ανθρωπότητας»

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η συνεχιζόμενη εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει ως στόχο τόσο την εξάλειψη των υπαρξιακών απειλών όσο και την παροχή της δυνατότητας στον ιρανικό λαό να επιφέρει αλλαγή στο καθεστώς.

«Ξεκινήσαμε αυτή την εκστρατεία για να απελευθερωθούμε από την προσπάθεια ανανέωσης των υπαρξιακών απειλών εναντίον μας, αλλά και για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στον γενναίο ιρανικό λαό να αποτινάξει το ζυγό της τυραννίας», δήλωσε ο Νετανιάχου την τρίτη ημέρα της αεροπορικής επίθεσης.

«Η μέρα που (σ.σ. ο ιρανικός λαός) θα είναι σε θέση να το κάνει αυτό πλησιάζει. Την φέρνουμε πιο κοντά», συνεχίζει, προσθέτοντας ότι «όταν έρθει, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι εκεί με τον ιρανικό λαό».

Ο πρωθυπουργός εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων που σκοτώθηκαν στην επίθεση, λέγοντας ότι «το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν πυροβολεί αμάχους, και εμείς πυροβολούμε το τρομοκρατικό καθεστώς για να υπερασπιστούμε τους αμάχους. Αυτή είναι μια τεράστια διαφορά».

Λέει ότι το Ιράν απειλεί όχι μόνο το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αλλά «όλους τους λαούς της περιοχής».

«Χθες πυροβόλησαν μεγάλο μέρος των χωρών της περιοχής. Είπα επίσης ότι θα πυροβολούσαν την Ευρώπη. Λοιπόν, πυροβόλησαν και την Ευρώπη», είπε, αναφερόμενος πιθανώς στην επίθεση με drone του Ιράν σε βρετανική στρατιωτική βάση στην Κύπρο σήμερα.

«Εάν αυτό το καθεστώς τρόμου αποκτήσει πυρηνικά όπλα, θα απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και βγήκαμε να εξαλείψουμε αυτόν τον κίνδυνο, πρώτα απ' όλα για εμάς τους ίδιους, αλλά ενεργούμε εδώ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο όνομα και για το καλό ολόκληρης της ανθρωπότητας», σημείωσε.

