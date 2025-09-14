Νετανιάχου: Η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στη χώρα καταδεικνύει την ισχύ των διμερών σχέσεων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα στη διάρκεια συνάντησής του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ότι η επίσκεψη του τελευταίου στο Ισραήλ καταδεικνύει την ισχύ των σχέσεων των δύο χωρών.

Αυτή η επίσκεψη «καταδεικνύει την ισχύ της ισραηλινοαμερικανικής συμμαχίας. Είναι τόσο ισχυρή, τόσο διαρκής όσο οι πέτρες του Τείχους των Δακρύων που μόλις αγγίξαμε», τόνισε ο Νετανιάχου κατά την κοινή του επίσκεψη με τον Ρούμπιο στο Τείχος των Δακρύων, στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκίνησε επίσκεψη στο Ισραήλ αφού εξέφρασε την ακλόνητη υποστήριξη των ΗΠΑ προς τη συμμαχική τους χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, παρά το ισραηλινό πλήγμα στο Κατάρ το οποίο προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις.

Το πλήγμα στην Ντόχα «δεν θα αλλάξει τη φύση της σχέσης μας με το Ισραήλ, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτό, να μιλήσουμε για τις επιπτώσεις που θα έχει», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει για το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στόχος του ταξιδιού αυτού είναι η Ουάσινγκτον να διαβεβαιώσει το Ισραήλ για την υποστήριξη των ΗΠΑ πριν την επικείμενη αναγνώριση από πολλές χώρες ενός παλαιστινιακού κράτους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Στην Ιερουσαλήμ, ο Ρούμπιο πρόκειται να μεταβεί σήμερα στο Τείχος των Δακρύων συνοδευόμενος από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με το γραφείο του τελευταίου.

Ο Αμερικανός υπουργός θα έχει συνομιλίες, κυρίως με τον Νετανιάχου, αύριο Δευτέρα, προτού αναχωρήσει από το Ισραήλ την Τρίτη.